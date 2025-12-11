Sumar eleva el tono ante el PSOE y exige que investigue si hay más corrupción en sus filas: Es "horrible" este "goteo"

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha exigido al PSOE que tenga una actitud "mucho más proactiva" para investigar de forma interna si hay más episodios de corrupción en sus filas, criticando que solo reaccione a "posteriori" pues, a su juicio, no se puede estar todos los días con este "goteo" de casos.

"Sí, nos sorprende que el PSOE no haga una tarea prospectiva para investigar y verificar cuántas problemáticas como las que están saliendo tiene dentro. Lo que nos parece muy mal es que vaya reaccionando todo a posteriori. Nos parece horrible, sinceramente", ha recriminado en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.

Todo ello después de las detenciones efectuadas en el marco de la nueva investigación por presuntas irregularidades emprendida por la Audiencia Nacional, que se han saldado hasta ahora con el arresto de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El también dirigente de IU ha afirmado que están "muy pendiente de este goteo", que va "uno a uno y cada día" y ha recalcado que la corrupción "no puede permitirse en ninguna fuerza política", tomando medidas "contundentes".

Dicho esto, Santiago ha reafirmado que la postura de Sumar y de IU es siempre la misma, advirtiendo que si las investigaciones judiciales acreditan una corrupción que afecta a "estructuras del PSOE", se entraría en una nueva fase en la que el socio minoritario del Ejecutivo "tendría que replantearse muchas cosas".

"NO HAY NINGUNA DESCOMPOSICIÓN DEL GOBIERNO"

No obstante, ha asegurado que "no cree que haya ninguna descomposición en el Gobierno" y que la tarea de su espacio es aportarle estabilidad para que el Ejecutivo saque adelante su agenda social, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los españoles.

Pesa a ello, Santiago ha confrontado que IU, cuando tiene la más mínima advertencia de que hay personas que puedan contravenir su código ético o sospechas de comportamientos ilícitos, inmediatamente abre todo tipo de investigaciones y despliega medidas cautelares que marcan sus estatutos.

"Sí que le exigiría al PSOE que tuviera una actitud, desde luego, mucho más proactiva porque no podemos estar todos los días con una nueva noticia", ha zanjado.