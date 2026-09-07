Sumar eleva el tono y reclama al PSOE reaccionar en Ceuta: "Basta de hacer la campaña electoral a PP y Vox"

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago (d), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar ha exigido al PSOE que deje de "hacer la campaña electoral del odio y la violencia" del PP y Vox y reacciones de una vez ante la crisis en Ceuta, asumiendo que la solución a la emergencia migratoria en la ciudad autónoma son los traslados a la Península.

También ha cargado duramente contra la actitud del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, al que recrimina fomentar el "caos" y dejar su posición institucional para plegarse de forma partidistas a las "órdenes" de la cúpula del PP.

Así lo ha indicado este lunes el portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa este lunes en representación de los partidos del socio minoritario presentes en el Gobierno.

Santiago ha alertado de que hay que dejar de "encerrarse en posiciones imposibles" al sostener que Marruecos se va a negar a los retornos de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma y que tampoco Ceuta puede atender este volumen de personas. Por tanto, ha recalcado que la única respuesta posible es el traslado de los migrantes a la Península, para lo cual estima que hay unas 10.000 plazas disponibles en centro de acogida.

El dirigente de IU ha señalado que solo han notado en el PSOE cambios sobre el análisis de las causas de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, viendo que se abren a aceptar la posibilidad de que pudiera haber una intervención de gobiernos extranjeros, en concreto de Marruecos donde en el caso de Sumar se aprecia una clara "responsabilidad" en lo ocurrido por acción y omisión".

Sin embargo, ha lamentado que no vea un cambio en el PSOE sobre las "soluciones" y ha enfatizado que la única "sensata, realista y posible" tanto en el corto como en el medio plazo son las derivaciones a las comunidades.

"Me dirijo al PSOE, basta de hacer la campaña electoral del odio y de la violencia a la derecha y a la ultraderecha de este país, al PP y a Vox, basta", ha apostillado Santiago.

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