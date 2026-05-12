Sumar elogia la gestión de Mónica García en la alerta por hantavirus y carga contra la postura "indecente" de PP y Vox

1086303.1.260.149.20260512132014 La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Aina Vidal, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar han elogiado la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la alerta sanitaria por el hantavirus y han arremetido contra la "indecencia" de PP y Vox, que han optado por los "bulos" y la difamación para tratar de erosionar al Gobierno.

La diputada y portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha calificado de "fantástica" la actuación de García tras ponerse al frente de un dispositivo sin "precedentes" para atender a los viajeros del crucero 'HV Hondius', que entre su pasaje se han confirmado varios casos de hantavirus.

Es más, ha confrontado el "liderazgo sin ruido" de la ministra de Sanidad mientras que la derecha no ha durado en "poner a la diana" a García, pidiendo su dimisión cuando en el caso del PP mantuvo un año al expresidente valenciano Carlos Mazón tras la dana en Valencia, la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía o encabezó la gestión "negligente" de las residencias de ancianos durante la pandemia del Covid-19.

A su juicio, se ha visto en esta crisis a una derecha "muy nerviosa" a una ultraderecha que habla de "prioridad nacional" pero rechaza acoger a españoles que viajaban en dicho crucero.

"Esperábamos más responsabilidad de Alberto Núñez Feijóo, pero ha demostrado estar en brazos de la extrema derecha y de los bulos", ha denunciado la dirigente de Más Madrid para acusar a los 'populares' de haber estado "deseando que algo saliera mal para tirárselo contra el Gobierno" durante este dispositivo. Por todo ello, ha tildado de "nefasta" la labor de oposición del PP.

Mientras, la coportavoz de los Comuns y diputada del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha proclamado en otra rueda de prensa que la foto de esta alerta sanitaria deja a la ministra de Sanidad gestionando de forma "exitosa" una crisis internacional mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba de "vacaciones" en la Riviera Maya y generando "polémicas artificiales" en México.

Por tanto, ha trasladado todo su apoyo a García y al trabajo "fantástico" del Gobierno mientras que el PP se ha mostrado "indecente" en "términos morales", dado que no se tiene que jugar políticamente con las crisis y menos cuando son de ámbito sanitario. También ha arremetido contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por lanzar ideas como las "ratas nadadoras" para oponerse a que el crucero fondeara en la isla de Tenerife.

Mientras, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha insistido en ensalzar la gestión de Mónica García y ha acusado de mentir a la ultraderecha.