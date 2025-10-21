La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, 20 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado hablar de la posibilidad de pedir la dimisión de la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como ha deslizado este mismo martes la portavoz de su grupo en el Congreso, Verónica Martínez, pero ha instado al PSOE a que acepte las propuestas de Sumar para avanzar en políticas de vivienda.

En declaraciones a los medios antes de participar en el Pleno del Senado, Díaz ha destacado que Sumar está desplegando una batería de propuestas en positivo para potenciar las políticas públicas y ha resaltado que en el caso de la vivienda ya han puesto sobre la mesa a su socio un decreto urgente sobre vivienda.

Dentro del paquete de medidas lanzadas por Sumar, como ha recordado Díaz, se encuentra la congelación y prórroga de los contratos de alquiler, aumento de tributación a los fondos de inversión y poner coto a la proliferación de los pisos turísticos.

La también ministra de Trabajo ha eludido entrar en polémicas con el PSOE y no se ha pronunciado sobre el llamamiento que ha hecho hoy Sumar a Isabel Rodríguez a que se dé un paso a un lado si no es capaz de acometer medidas valientes para combatir las dificultades de acceso a la vivienda.

Eso sí, Díaz ha enfatizado que la vivienda es la principal problemática del país y espera que el PSOE, por el "bien del país", se abra a negociar la confección de ese decreto en vivienda, de cara a aprobarlo en el Consejo de Ministros.

"Son materias absolutamente posibles", ha ahondado Díaz que también ha sostenido que este decreto puede contar con el apoyo mayoritario del Congreso. Finalmente, se ha mostrado conciliadora son su socio del Ejecutivo y ha destacado que Sumar siempre lanza sus propuestas "en positivo".