Sumar exige a Defensa medidas contundentes ante denuncias contra militares por presuntas agresiones a migrantes en Ceuta

Archivo - El secretario primero del Congreso y coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello (i), y el dirigente de IU, Enrique Santiago (d), conversan durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, que investigue las denuncias de presuntas agresiones a migrantes por parte de militares desplegados en Ceuta, se comprometa a aplicar sanciones a los responsables e incluso acudir de 'motu proprio' a la Fiscalía.

"Nos preocupan e indignan enormemente las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta", ha alterado la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Tras conocer esas denuncias e imágenes de las supuestas agresiones publicadas por 'eldiario.es', ha subrayado que "por desgracia no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa", que son lo "contrario a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática".

Para la diputada, la ministra Robles "no puede quedarse sin actuar ante estos hechos" y la exige "investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades". "Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos", ha zanjado.

ES FÁCIL LOCALIZAR A LAS "MANZANAS PODRIDAS"

En esta misma línea se ha expresado el portavoz de Interior y Justicia del grupo y dirigente de IU, Enrique Santiago, quien ha alertado de los efectos negativos que tiene desplegar a fuerzas militares a dar apoyo a tareas de seguridad cuando su labor debería estar centrada en la defensa de la frontera.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha demandado "investigaciones y sanciones a los responsables" e incluso insta a los servicios jurídicos del Ejército a denunciar dar trasladado de esas supuestas actuaciones delictivas a la Fiscalía, para que esta institución actúe.

"Es obvio que el mando (militar) conoce los lugares donde se han producido esos hechos y quiénes son los integrantes de esas patrullas", ha insistido Santiago para remarcar que hay vídeos sobre estas "actuaciones indebidas". Así, ha proclamado que esto no es una acusación "ni mucho menos" contra todos los miembros de las Fuerzas Armadas y tiene la impresión de que es bastante sencillo localizar quienes son esas" manzanas podridas".

PISARELLO AFEA QUE ROBLES NO ACTÚE ANTE ESTAS "PALIZAS"

El secretario primero de la Mesa del Congreso y coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha arremetido contra el PSOE al no dar crédito ante sus decisiones respecto a la crisis en Ceuta o que se permitan "dar palizas a las personas migrantes en Ceuta sin que la Ministra de Defensa depure responsabilidades de manera inmediata".

De esta forma, ha reconocido que no entiende "a qué está jugando" el PSOE con un camino "suicida" que le lleva a posturas "antisociales" como tratar de colar "pelotazos urbanísticos" en decreto de vivienda, ir contra sindicatos en la ley de lobbies o estas agresiones sin que Robles actúe de forma inmediata. "¿Cómo nos vamos a diferenciar de los discursos de la ultraderecha si comenzamos a hacer este giro?", se ha cuestionado.

Tanto Santiago como Pisarello también ha afeado la postura que mantiene el PP y el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas en esta crisis migratoria. Por ejemplo, el dirigente de Comuns ve sorprendente que no permita esas salidas y le han afeado la adjudicación de contratos por vía de urgencia al ámbito cercano al presidente de la ciudad autónoma.

El dirigente de los Comuns también ha denunciado que el discurso del PP está "imitando" a Voxse sustenta en "imitar a Vox" y cargar contra las personas migrantes sin ofrecer ningún tipo de alternativas, cuando hay recursos para atender a los migrantes.