Sumar exige llamar a consultas a la embajadora de Marruecos por el asesinato de miembros del Frente Polisario

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exigido este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que llame a consultas a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones por el ataque con drones que ha costado la vida a tres miembros del Frente Polisario, y ha denunciado lo que considera una doble vara de medir del Ejecutivo, que sí condenó el pasado mes de mayo los ataques provocados por la organización saharaui en la localidad de Esmara.

Entre los fallecidos por esa operación marroquí está el dirigente del Polisario Lahbib Abdelaziz, hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, que estaba considerado como líder de futuro para el movimiento independentista.

HAY QUE ESCUCHAR AL PAPA

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, se ha quejado de que ningún miembro del Gobierno haya denunciado ese ataque marroquí. "Parece que el presidente Sánchez no ha escuchado al Papa, que ayer le dejó claro que los Derechos Humanos no se defienden sólo cuando las banderas nos gustan y que hay que hacerlo tanto en Gaza y en Ucrania como en el Sáhara", ha deslizado.

Tras recalcar que el silencio de España implicar "defender la connivencia geopolítica" del Gobierno, Ibáñez ha pedido al presidente que respete a la mayoría parlamentaria que sigue defendiendo que España se tiene que hacer cargo de su "responsabilidad histórica en la descolonización" del Sáhara.

LOS ATAQUES DEL POLISARIO SÍ SE CONDENAN

Además, para la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, resulta "especialmente llamativo" que el Gobierno haya "condenado con contundencia" ataques similares y ejecuciones producidas en otros conflictos internacionales, y sin embargo, no haya manifestado una "posición igualmente clara" respecto esta operación marroquí.

"Resulta incompatible este silencio con la condena que sí realizó la Embajada de España en Rabat el pasado mes de respecto a los ataques del Frente Polisario en Esmara", denuncia la diputada de origen saharaui, en un escrito registrado en el Congreso, recogido por Europa Press.

En este contexto Sidi insta al Ejecutivo de coalición a emitir una "condena pública" de estos hechos "en coherencia" con la que hizo de la citada actuación del Polisario en mayo y a aclarar qué actuaciones piensa llevar a cabo para promover el "respeto del derecho internacional y del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".