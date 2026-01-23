Sumar hará un "interrogatorio duro" a Feijóo por la dana: "Tiene una "responsabilidad política de primer nivel"

Archivo - El diputado del grupo parlamentario Sumar Nahuel González López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de Valencia de 2024 y diputado de Sumar, Nahuel González, ha avanzado este viernes que su formación va a preparar un "interrogatorio duro" para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando comparezca ante este órgano el próximo 2 de febrero, porque le atribuye una "responsabilidad política de primer nivel" en este tema.

En declaraciones en el Congreso, el también diputado de IU ha recriminado a Feijóo que no diera "la cara" ni contara "la verdad" y que haya intentando mantener "hasta que la evidencia judicial lo ha desmentido" que estuvo informado de todo por el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, "en tiempo real".

"Tendrá que explicar por qué le dijo que liderara comunicación en un momento en el que lo último que importaba era la comunicación y lo más importante era atender y asistir a las personas que se estaban ahogando", ha avanzado.

Según González, el líder del PP fue a Valencia aquellos días "a intoxicar" y después apostó por el "encubrimiento" a Mazón durante un año hasta que ya fue "insostenible" que siguiera al frente de la Generalitat tras lo sucedido en el funeral de Estado por las víctimas.

CONCENTRACIÓN DE VÍCTIMAS

Además, ha avanzado que las asociaciones de afectados se concentrarán ante el Congreso coincidiendo con la comparecencia de Feijóo, como ya hicieron cuando Mazón acudió al Congreso. En este punto, ha cargado también contra Vox por ausentarse también del funeral de Estado por las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Me parece fortísimo. El ninguneo de la extrema derecha a las víctimas de catástrofes es constante", ha denunciado tras recordar que supuestamente Revuelta, organización juvenil vinculada a Vox, " "robó dinero" a los afectados por la dana.

Por su parte, el portavoz de Sumar en la comisión y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, considera su comparecencia en el Congreso es una "oportunidad" para que Feijóo "presente su dimisión" y explique "por qué mintió a las víctimas, por qué bendijo un Gobierno negacionista para la Generalitat y por qué sostuvo a Mazón encubriéndolo durante más de un aña" a sabiendas de que "había mentido, que había hecho una gestión negligente y que había humillado a las víctimas".