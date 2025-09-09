Sumar muestra su apoyo al fiscal general: "No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de la decisión del Tribunal Supremo de abrirle juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha destacado que en numerosas ocasiones ha dicho que este proceso judicial contra el fiscal general "atenta", a su juicio, con "muchas de las garantías procesales" recogidas en la Constitución.

"No se le puede pedir a un investigado que prueba su propia inocencia. Y esto es lo que está pasando aquí, desoyendo indicios, pruebas y testificales", ha zanjado Martínez Barbero.