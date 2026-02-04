Sumar muestra su "total respeto" a la decisión de la actriz Elisa Mouliaá de retirar la acusación contra Errejón

Archivo - La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil a fin de que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que mantuvieron, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha mostrado su "total respeto" a la decisión de la actriz Elisa Mouliaá de retirar la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual, según han trasladado fuentes de formación.

A través de las redes sociales, la actriz ha argumentado este miércoles que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma esa decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Recientemente Mouliaá reveló que Sumar le había ayudado económicamente en su proceso judicial contra el también exportavoz parlamentario del grupo, un gesto que evidenciaba la "responsabilidad política" del partido.

Por su parte, desde Sumar explicaron que cuando transcendieron las denuncias contra Errejón se pusieron a disposición de las víctimas y en ese caso se aportó el apoyo económico que se pidió.

Desde que saltó este caso, Sumar reivindicó que había actuado con contundencia, al abrirle una investigación interna a tenor de las acusaciones en redes de comportamiento inadecuado hacia mujeres y le exigió a Errejón también que dejara todos los cargos ante este escándalo.