Sumar pedirá a la Fiscalía que investigue si 450 ciudadanos españoles participaron en la ofensiva de Israel en Gaza

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que pedirá a la Fiscalía que investigue si hubo ciudadanos españoles sirviendo en el ejército hebreo durante la ofensiva de Israel en Gaza y, en consecuencia, determine si han participado en presuntos crímenes contra la humanidad.

Así lo ha indicado tras las informaciones de que en la operación militar de Israel en Gaza había múltiples residentes en el extranjero y que podría haber al menos 451 personas con ciudadanía española, según los datos desvelados por 'Declassified UK'.

"Nos ponemos del lado del derecho internacional (...) de la multilateralidad que representan las Naciones Unidas. Por eso vamos a pedir a la Fiscalía actúe y que investigue, identifique y abra juicios por crímenes contra la humanidad a los 450 españoles que habrían participado en este genocidio", ha exclamado en rueda de prensa este lunes.