Sumar pide a Sánchez derivar a migrantes a la Península y replica que Marruecos es responsable de la crisis en Ceuta

La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, intervienen durante una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ofrezca soluciones a la crisis en Ceuta y que proceda a reubicar a la Península a los migrantes para descongestionar la ciudad autónoma, pese a la "presiones" que ejerce la Comisión Europea para que "nadie" se mueva de la zona.

Además, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado, en contraposición con las declaraciones de Sánchez, que Marruecos tiene responsabilidad "por acción y omisión" en la entrada masiva de migrantes de finales de julio. "La responsabilidad es clara", ha ahondado.

En rueda conjunta este lunes junto con la coordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, en representación de los partidos que conforman al socio minoritario del Ejecutivo, Urtasun ha defendido que la reubicación de los migrantes a la Península es necesaria y que hay "capacidad" y "plazas" suficientes para acogerlos en el conjunto de las comunidades autónomas.

Además, ha criticado la "hipocresía" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que se dedica a "dar lecciones de lo que hay que hacer en Ceuta" mientras todos sus presidentes autonómicos "bloquean" los sistemas de reparto y solidaridad en toda España. Por tanto, ha espetado que se trata de una actitud "que no es digna de alguien que aspira a presidir" el país.

EN 2023 MELONI HIZO TRASLADO DE MIGRANTES A LA PENÍNSULA

El ministro de Cultura ha remarcado que una situación similar a la de Ceuta se produjo en 2023 en Italia, cuando en la isla de Lampedusa llegaron 114.000 migrantes y el Gobierno dirigido por Giorgia Meloni acordó el trasladado mediante buques de unos 64.000 de ellos a territorio peninsular del país.

"En aquel momento no escuché a ningún responsable de la Comisión Europea decir que esas personas no tenían que moverse de Lampedusa, ni escuché a ningún otro Gobierno europeo, en un acto de insolidaridad absolutamente impresentable, decir que esas personas tenían que quedarse en Lampedusa", ha recriminado Urtasun.

Es más, ha tachado de "vergonzosa" la postura de miembros de la cúpula de la UE con esta crisis y ha advertido de que Ceuta no se la puede tratar como el "patio de atrás" de Europa y merece la solidaridad del conjunto del continente.

Urtasun ha proclamado que es el "momento de las soluciones" en Ceuta y espera que el presidente vaya en esa línea durante su comparecencia este jueves en el Congreso, como han demostrado las ministras de su espacio político Mónica García y Sira Rego durante esta crisis en la parcela sanitaria y de atención a la infancia.

A su juicio, es imprescindible que una de las medidas sea la reubicación a la Península de los migrantes, dado que la mejor forma de atender a las personas es desde centro en las distintas autonomías. También ha agregado esta es la forma de poder conseguir que Ceuta vuelva a la "normalidad" y que el Ministerio del Interior ya conoce su posición.

LA REUBICACIÓN ES "IMPRESCINDIBLE"

"Lo que esperamos de la comparecencia es seguir aportando soluciones y esta a nosotros nos parece que es imprescindible", ha ahondado Urtasun para agregar que, según la informaciones que maneja, hay presencia de personas originarias de Sudán, a los que al final se les va a tener que conceder asilo al ser un colectivo que suele gozar de protección internacional.

Respecto al papel de Marruecos, Urtasun se ha limitado a decir en que el país magrebí tiene una responsabilidad, pero sin hacer consideraciones críticas hacia el presidente, quien en una entrevista en la Cadena Ser ha desvinculado a Marruecos de la entrada masiva de migrantes. A su vez, ha recorcado la posición de Sumar de apoyar el derecho de autodeterminación en el Sáhara.

Dentro del grupo parlamentario, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado que Sánchez "no es en absoluto creíble" al descartar a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta y le insta a superar su "síndrome de Estocolmo" con el rey del país magrebí, Mohamed VI.

En esta línea la co-coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha recriminado también al presidente del Gobierno la ausencia de críticas a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta y aprecia "falta de empatía" por su parte tanto hacia la población de la ciudad autónoma como de los migrantes.

Dentro del socio minoritario del Ejecutivo creen que en el ala socialista no quieren confrontar con el Gobierno marroquí, debido al relevante papel que tiene en el control de la frontera con Ceuta y Melilla.

QUIEREN MODIFICAR LA REFORMA DEL DERECHO DE ASILO

A su vez, Urtasun ha revelado que Sumar no está conforme con los proyectos de reforma de extranjería y de asilo que aprobó el Consejo de Ministros en primera vuelta, al considerar que van más lejos en algunos aspectos que el pacto de migración y asilo de la UE y que su espacio político critica.

Por tanto, ha dicho que es necesario defender "con uñas y dientes" la estructura jurídica española para dar garantías de asilo a la persona que lo requieran y que van a iniciar un diálogo con el Ministerio del Interior para modificar estos textos cuando llegue al Consejo en segunda vuelta.

Durante la rueda de prensa, el ministro de Cultura ha desgranado que esta entrada masiva ha sido claramente un "intento de desestabilización" del Gobierno progresista y que hay una motivación política a la vista de la "reacción" de toda la internacional reaccionaria, desde el Gobierno de Israel hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta muestra el "fracaso" de la política de externalización de fronteras en la UE