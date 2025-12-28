Sumar pide topar los microcréditos en campañas electorales y que se considere donación lo que no se devuelva

Archivo - Acto de campaña de la coalición Sumar en Vitoria Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere que el Gobierno regule los microcréditos que usan los partidos políticos para financiar sus campañas electorales, y entre otras medidas propone fijar una cuantía máxima por prestamista, establecer un plazo máximo de un año para su devolución y que, si quien aportó el dinero renuncia a que se le reintegre, esa cantidad pase a considerarse una donación al partido.

Así lo plantea el grupo plurinacional en las propuestas de resolución que ha registrado a los informes del Tribunal Cuentas relativos a las fiscalizaciones de contabilidades electorales de las generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024.

En estos escritos, que se votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y a los que ha tenido acceso Europa Press, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición se hace eco de las recomendaciones realizadas en esta materia por el órgano que preside Enriqueta Chicano.

Así, Sumar plantea que la cuantía máxima por prestamista para los microcréditos "no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas", que ahora está fijado en 50.000 euros anuales.

DEVOLVER EL PRÉSTAMOS EN MENOS DE UN AÑO

También sugiere que esa regulación contemple que los microcréditos se ingresen en las cuentas bancarias electorales, que el plazo para devolverlos no exceda de un año natural desde la celebración de los comicios, que la renuncia a su devolución se formalice preferentemente vía telemática y que sea considerada una donación "a todos los efectos".

Además, tanto Sumar como el PP y el PSOE defienden una nueva regulación de los microcréditos y que se reforme la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas que se realizan en periodo electoral se entiendan efectuadas en todo caso para financiar ese proceso y, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la Ley Electoral, se abonen en las cuentas abiertas al efecto.