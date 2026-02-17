Sumar y Podemos rechazan aplaudir en el Congreso el discurso del Rey en homenaje a la Constitución de 1978

(I-D) La presidenta del Congreso, Francina Armengol; los Reyes Felipe VI y Letizia, y el presidente del Senado, Pedro Rollán,durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

Los diputados de Sumar y Podemos no han querido aplaudir este martes el discurso que el Rey Felipe VI ha pronunciado en el Salón de Plenos del Congreso con motivo del homenaje que las Cortes Generales han rendido a la Constitución de 1978, que va ser la más longeva de nuestra historia. Sí han aplaudido los ministros del grupo plurinacional presentes en el hemiciclo, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díez.

Es más, los parlamentarios de Sumar han declinado incluso ponerse en pie cuando el Jefe del Estado entraba en el hemiciclo, algo que sí han hecho los cuatro diputados de Podemos para mostrar su camiseta con el lema "Y cumplirla, pa'cuándo?", en referencia a los artículos de la Carta Magna que en su opinión no cumplen.

Al contrario que sus diputados, los ministros de Sumar, el ala minorista del Gobierno, sí que han mostrado su respeto al Rey poniéndose en pie a su entrada en el Salón de Plenos y respaldando con su aplauso sus palabras y el 'Viva el Rey' que se ha escuchado al término de la ceremonia.

Antes del Rey, ha tomado la palabra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, cuyo discurso no ha sido aplaudido por buena parte del PP, ni por Vox --entre los asistentes no estaba su presidente, Santiago Abascal-- ni tampoco por Podemos.

PLANTÓN DE NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS

Como habían anunciado, del acto se han 'borrado' los representantes de los partidos independentistas y nacionalistas (ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG), que no han estado en el hemiciclo al no ver motivo para celebrar la Constitución.

A la ceremonia ha acudido casi todo el Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, y sólo han faltado los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; de Defensa, Margarita Robles; de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y de Infancia, Sira Rego.

Junto a todos ellos también han tenido un papel relevante en el Salón de Plenos algunos diputados y senadores de la Cortes Constituyentes y figuras de la Transición, entre los que se encontraba el expresidente del Gobierno Felipe González, Ramón Tamames, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Rodolfo Martín Villa, entre otros. Todos ellos han sido ubicados en sillas en el foso del hemiciclo.

GONZÁLEZ, CON LOS PADRES VIVOS DE LA CONSTITUCIÓN

González, que estos días ha confesado que votará en blanco en las próximas elecciones generales si se acaba presentado Sánchez, apenas ha hablado con sus compañeros del PSOE. De hecho, concluido el acto principal, se le ha visto únicamente conversando con el diputado del PSC José Zaragoza, y posteriormente con los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. También se ha acercado a saludarle la portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

En la tribuna de invitados a la ceremonia también se encontraba el expresidente José María Aznar, quien ha estado charlando animadamente con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y buena parte de los expresidentes del Congreso, como Ana Pastor (PP), Federico Trillo (PP), Luis Fernanda Rudi (PP) o Meritxell Batet (PSOE), y del Senado, como Esperanza Aguirre (PP), Javier Rojo (PSOE) o Ander Gil. Como viene siendo habitual, también se ha podido ver entre el público al padre Ángel.

Los Reyes han llegado poco antes de las 12.30 horas al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde les ha recibido la propia Armengol, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán.

Junto a ellos estaban también el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, y la presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló, en representación del Poder Judicial.

De fondo se escuchaban los vítores al Rey de ciudadanos congregados frente al Congreso, que también han reclamado elecciones anticipadas e incluso han lanzado improperios cuando el presidente Sánchez ha entrado en el Patio de Floridablanca.

Tras los saludos de rigor, la comitiva se ha dirigido al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y al líder del partido mayoritario de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y, a continuación, todos ellos han entrado en el hemiciclo, donde los Reyes han ocupado sus asientos en la mesa presidencial.

LOS REYES HAN INAUGURADO UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA CARTA MAGNA

Tras los discursos, los Reyes han inaugurado la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades', organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la agencia Efe.

En la exposición podrán verse el original de la Constitución, el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en 1986, y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023, y el que se utilizó para la Proclamación de Su Majestad el Rey, Felipe VI, entre otros documentos custodiados por el Archivo del Congreso.

En cuanto a las fotografías, se expondrán imágenes relacionadas con el proceso constituyente y sus protagonistas, los ponentes constitucionales, los primeros diputados y diputadas, y el referéndum, entre otras fotografías históricas de estos 47 años.

CASI 48 AÑOS DE EDAD Y SÓLO TRES RETOQUES

La Constitución de 1978 está a punto de ser la más longeva de las nueve que ha tenido España en su historia, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días.

En concreto, aquella Constitución del 'turnismo' entre conservadores y liberales duró 17.239 días, desde su promulgación en 1876 hasta el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Una cifra que la vigente Carta Magna de 1978 igualará el 17 de febrero de 2026 contando desde su aprobación por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el 29 de ese mes.

En este tiempo, la Constitución de 1978 sólo ha tenido tres reformas puntuales y ha garantizado la estabilidad del país permitiendo el desarrollo del Estado de Derecho y la alternancia en el poder de distintos actores políticos.