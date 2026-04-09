Sumar presenta una PNL para "evaluar" el uso de Rota y Morón por parte de EEUU y que se utilice para "ayuda humanitaria"

La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha presentado una iniciativa en forma de proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a "evaluar el uso de bases militares" de Rota y Morón "por fuerzas extranjeras" y "avanzar hacia la renegociación con Estados Unidos". También advierte de la "vulnerabilidad estratégica" que representa para Europa "basar su defensa" en terceros países y de que ambos enclaves militares --"clave en la estrategia militar estadounidense-- pueden ser "objetivos" en "escenarios de conflicto".

El texto apuesta por "reforzar" la "política común europea" que se alinee con el "derecho internacional, la paz y el control democrático", y eso pasa por repensar qué papel juegan instalaciones como Rota en nuestro futuro", ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.

Con la premisa del "contexto de inestabilidad" actual, del "debilitamiento del multilateralismo" y del "desprecio al derecho internacional por parte de EEUU, Israel o Rusia", Sumar ha registrado esta iniciativa para "promover" una "transición progresiva" en la base de Rota que le permita desarrollar "funciones vinculadas a la cooperación internacional, ayuda humanitaria y desarrollo tecnológico".

En este sentido, la formación "reconoce su importancia económica para la provincia de Cádiz" e insta al Ejecutivo a debatir sobre "las oportunidades de la base de Rota como motor de innovación, cooperación y desarrollo".

Entre otras propuestas, la PNL plantea "garantizar el empleo y la actividad económica" de la base "mediante planes de inversión y diversificación industrial" y tejer un "diálogo" con "administraciones locales y trabajadores para asegurar una transición justa y transparente".