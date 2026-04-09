Sumar presenta una PNL para "evaluar" el uso de Rota y Morón por parte de EEUU y que se utilice para "ayuda humanitaria"

Advierte de que las bases militares pueden convertirse en "objetivos" en "escenarios de conflicto" al ser "clave en la estrategia militar" estadounidense

La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).
La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press
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Publicado: jueves, 9 abril 2026 22:32
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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha presentado una iniciativa en forma de proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a "evaluar el uso de bases militares" de Rota y Morón "por fuerzas extranjeras" y "avanzar hacia la renegociación con Estados Unidos". También advierte de la "vulnerabilidad estratégica" que representa para Europa "basar su defensa" en terceros países y de que ambos enclaves militares --"clave en la estrategia militar estadounidense-- pueden ser "objetivos" en "escenarios de conflicto".

El texto apuesta por "reforzar" la "política común europea" que se alinee con el "derecho internacional, la paz y el control democrático", y eso pasa por repensar qué papel juegan instalaciones como Rota en nuestro futuro", ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.

Con la premisa del "contexto de inestabilidad" actual, del "debilitamiento del multilateralismo" y del "desprecio al derecho internacional por parte de EEUU, Israel o Rusia", Sumar ha registrado esta iniciativa para "promover" una "transición progresiva" en la base de Rota que le permita desarrollar "funciones vinculadas a la cooperación internacional, ayuda humanitaria y desarrollo tecnológico".

En este sentido, la formación "reconoce su importancia económica para la provincia de Cádiz" e insta al Ejecutivo a debatir sobre "las oportunidades de la base de Rota como motor de innovación, cooperación y desarrollo".

Entre otras propuestas, la PNL plantea "garantizar el empleo y la actividad económica" de la base "mediante planes de inversión y diversificación industrial" y tejer un "diálogo" con "administraciones locales y trabajadores para asegurar una transición justa y transparente".

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