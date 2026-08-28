Sumar presiona al PSOE para que traslade a los migrantes de Ceuta a la península y acusa a PP y Vox de "desplegar odio"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha elevado la presión al PSOE para que el Gobierno traslade de Ceuta a la península a los migrantes que entraron de forma masiva desde Marruecos, a la vez que ha acusado a PP y Vox de buscar que la crisis se "enquiste" y "seguir desplegando odio".

La también portavoz parlamentaria ha defendido las políticas de acogida "son más eficientes y más seguras", pidiendo al Gobierno que despliegue toda su "capacidad" para que "las personas migrantes que hoy están en Ceuta lleguen cuanto antes a la península y se tramite su situación". "Esto es especialmente urgente cuando hablamos de niños y niñas menores de edad", ha precisado en un vídeo publicado en la red social 'Instagram'.

Barbero ha acusado al PSOE de "equivocarse" en su respuesta a la situación en la ciudad autónoma porque está "enfocando una crisis humanitaria como un problema de seguridad". "No se trata de controlar la situación. Se trata de resolverla", ha apostillado.

La dirigente de Sumar ha reivindicado que el Gobierno de España tiene "las herramientas, la capacidad y los recursos" para dar acogida a los inmigrantes, por lo que ha instado a "romper la estrategia de bloqueo del PP y de Vox", que "sólo buscan que la situación se enquiste y seguir desplegando odio".

Por contra, ha puesto en valor la labor de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, al frente de sus departamentos, mientras el odio organizado deambula en redes sociales "con la complicidad explícita del PP y del PP de Vox". "Es fácil saber de qué lado estar cuando lo que tienes enfrente es a gente impidiendo que se reparta comida", ha zanjado.