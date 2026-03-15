Sumar proclama que las elecciones en CyL reflejan que el camino para la izquierda son las candidaturas de unidad

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). Movimie - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha afirmado que los comicios en Castilla y León de este domingo, pese a no obtener representación, marca el camino para el futuro electoral que consiste en la apuesta por candidaturas de unidad.

Una vez que el escrutinio de las elecciones del 15M han confirmado que la coalición de IU, Sumar y Verdes Equo no ha obtenido escaños, al igual que ha pasado con Podemos, la formación diagnostica que el camino es conformar candidaturas de unidad amplia.

"La gente que quiere votarnos nos está exigiendo acuerdos y nosotras vamos a seguir empujando para que este espacio sea lo más amplio y más diverso posible", han trasladado fuentes de Movimiento Sumar a Europa Press.

Aparte, Sumar ha criticado que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "va a tener que volver a la casilla de salida de hace cuatro años", cuando "le abrió la puerta del Gobierno de Castilla y León a la extrema derecha", en referencia a Vox.

"Es un mal día para los servicios públicos, para las mujeres, para los jóvenes, para las comunidades rurales y para el cuidado del territorio. En Castilla y León van a seguir gobernando negacionistas y privatizadores", han lamentado.

Finalmente, la dirección de Sumar ha loado el trabajo de los compañeros de Castilla y León durante la campaña, muy pegada al territorio en unas elecciones que eran "muy difíciles".

