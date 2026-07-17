Sumar quiere que el Congreso apoye exigir a Marruecos la liberación del preso saharaui Naama Asfari

Archivo - (I-D) La diputada de Sumar, Tesh Sidi; el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago y el diputado de Sumar Agustín Santos, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2023, en Madrid (Españ - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere que el Congreso inste al Gobierno a exigir a Marruecos que libere de forma "inmediata e incondicional" al preso político saharaui Naama Asfari, condenado a 30 años de cárcel en el país vecino.

Así lo traslada en una proposición no de ley en la Cámara Baja registrada por los diputados Enrique Santiago (IU), Tesh Sidi (Más Madrid), Agustín Santos (Sumar) y Gerardo Pisarello (Comuns), quienes demandan también la excarcelación del conjunto de reos "políticos" saharauis.

La iniciativa llama también a impulsar, tanto la vía bilateral como en el seno de la UE y la ONU, las acciones diplomáticas necesarias para que se produzcan estas liberaciones y se apliquen a los presos saharauis las denominadas 'Reglas Nelson Mandela', que recogen los estándares mínimos universales para el tratamiento de personas en centros penitenciarios.

Según ha informado IU en un comunicado, Enrique Santiago ha denunciado el "agravamiento del patrón continuado de represión sistemática del régimen de Marruecos contra la población civil saharaui, en particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación".

Asimismo, ha recalcado que varias organizaciones han alertado de las prácticas "estructurales que pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos" por parte de Marruecos a la población saharaui.

SOLICITAR LA INTERVENCIÓN URGENTE DE LA ONU

La proposición no de ley evoca que Naama Asfari es un reconocido defensor saharaui de los derechos humanos y vicepresidente del Comité para las Libertades y el Respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CORELSO) detenido desde hace más de 15 años. Ahora, organismos internacionales advierten del "inminente peligro de muerte", dado su estado de salud extremadamente preocupante al carecer de atención médica independiente e inmediata.

Mientras, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2023 que la privación de libertad de Naama Asfari es "arbitraria", instando a Marruecos a proceder a su liberación inmediata, reconocer su derecho a una reparación efectiva e investigar de manera independiente las denuncias de tortura y malos tratos.

Tras incidir en la "responsabilidad histórica" de España con el Sáhara, el texto del grupo plurinacional reclama que España impulse dentro de la comunidad internacional las iniciativas que garanticen el respeto de los derechos de los saharauis y que Naama Asfari reciba de manera inmediata atención médica independiente y especializada, con pleno acceso a los tratamientos que precise.

También solicita que se permita el acceso de su familia, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a la prisión donde permanece recluido.

Por otro lado, requiere que se pida la intervención urgente de las Naciones Unidas para que el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes pueda visitar sin restricciones los centros penitenciarios donde permanecen encarcelados los presos políticos saharauis y evaluar sus condiciones de detención.