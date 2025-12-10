Sumar quiere llamar a Revuelta y Abascal a la comisión del Congreso para aclarar qué pasó con lo recaudado por la dana

El diputado del grupo parlamentario Sumar, Nahuel González López, durante una rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere llevar a miembros de Revuelta y de Vox ante la comisión de investigación de la dana para que aclaren en el Congreso qué pasó con el dinero que recaudaron para las víctimas de la tragedia, habida cuenta de que un exdirigente de organización juvenil ha denunciado irregularidades.

Arturo Villarroya, exdirigente de Revuelta y asesor del líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha presentado una denuncia ante Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados", acusaciones que ha negado la organización juvenil, responsable de buena parte de las protestas ante Ferraz. Vox se ha desmarcado de Revuelta subrayando que no forma parte del partido.

Desde el grupo parlamentario de Sumar entienden que este supuesto "desvío de fondos" recaudados para víctimas de la dana debería abordarse en la comisión de investigación del Congreso, aunque inicialmente no estaba contemplado en el plan de trabajo.

QUE VAYA ABASCAL

A tal fin, pedirán que se llame a representantes de la organización juvenil y de Vox, sin descartar al propio presidente del partido, Santiago Abascal, que ven un perfil "interesante" dados los vínculos entre ambas organizaciones.

"La dana fue una tragedia terrible y mientras nuestra gente se moría, nos enteramos ahora de que una parte de la extrema derecha utilizó una supuesta recaudación de fondos y la buena voluntad de la gente para lucrarse, para desviar el dinero --ha señalado el diputado Nahuel González--. Nuestra gente se moría y había algunos que en vez de ayudar, lo que hicieron fue enfangar, llenar de bulos y encima parece ser que robar dinero de todos y de todas".

Según ha dicho, Sumar quiere "llegar hasta el final" en este asunto, aunque admite que ahora mismo no se sabe la dimensión que tiene ni quiénes son los representantes de Revuelta más adecuados para comparecer.

NO SERÁ INMINENTE, PERO PRONTO

Tampoco hay fechas previstas porque primero debe ampliarse el listado de comparecientes aprobado, en el que aún faltan muchos nombres del Gobierno valenciano y el propio Alberto Núñez Feijóo. "No creo que sea inminente, pero que sea pronto", ha deseado González.

De entrada, Sumar ha adelantado que la próxima semana habrá una reunión de la mesa de la comisión y que en enero se calculan una o dos sesiones de comparecencias. Confía en que los partidos de la mayoría de investidura apoyen su propuesta de incluir el caso de Revuelta en la agenda. "Pensamos todo lo mismo, que es una auténtica vergüenza que hubiese gente lucrándose del dinero de gente de la dana", ha remachado.

La diputada de Compromís, Agueda Micó, ya dijo que también debería intervenir en este caso el Tribunal de Cuentas, mientras que el diputado del mismo partido pero adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, espera además una investigación judicial: "La Audiencia Nacional debe investigar 'al entorno' de Abascal, a los cachorros de VOX, por banda criminal. Mala gente envuelta en la bandera que robaba a quienes intentaban ayudar a familias destrozadas por el barro", ha escrito en la red social X.