Sumar recibe con calma que Podemos presuma de la regularización: Es un logro colectivo que van a aprobar en el Gobierno

Sumar afronta con tranquilidad que Podemos se lleve protagonismo con el anuncio de la regularización extraordinaria de inmigrantes y recalca que forma parte, como miembro del Gobierno, del acuerdo con los morados para esta iniciativa en la que están implicadas también el bloque de izquierdas en el Congreso.

Distintos sectores del socio minoritario exponen que lo relevante es que la medida salga adelante y enmarcan en la normalidad que, en el marco de una negociación, uno de sus aliados acapare el foco sobre una iniciativa, como ha pasado también anteriormente con Bildu y ERC.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la posición de fuerza de su partido ha conseguido arrancar al PSOE una medida que no quería hacer. "El método Podemos funciona", ha agregado para defender que su postura de firmeza ante el PSOE obtiene resultados en el ala de la izquierda, en mensaje velado a Sumar.

"ES UNA VICTORIA COLECTIVA"

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado durante una entrevista a RNE que le parece "maravilloso" el acuerdo con Podemos, para enfatizar que la regularización es "la mejor noticia" y que "todas las formaciones políticas están de acuerdo", excepto la "extrema derecha. Con ello, hacía referencia a que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización fue admitida a trámite con la única oposición de Vox.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha seguido esta línea al decir que se trata de una "extraordinaria noticia" que Sumar y que el conjunto de la izquierda llevaba mucho tiempo trabajando en ello. "Esto demuestra para qué sirve tener un Gobierno progresista", ha enfatizado para celebrar que España siga avanzando "en pos de la justicia social".

Además, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha resaltado que esta regularización supone una "victoria colectiva" y ha ensalzado la labor de la sociedad civil organizada que "ha empujado para conquistar derechos para la población migrante".

De esta forma, fuentes del socio minoritario de la coalición rechazan que haya malestar con que Podemos sea el encargado de anunciar un acuerdo y recalcan que tenían conocimiento de los pasos que iba dando el PSOE y el Ministerio de Inclusión sobre esta materia.

En este sentido, recalcan que están vinculados a este acuerdo porque son fuerza de Gobierno y que tendrá un papel en la redacción del futuro decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros.

AYUDA A INTENTAR RECOMPONER EL BLOQUE DE INVESTIDURA

Así, recalcan que lo relevante es que la medida salga y ven secundario la cuestión de la "escenificación", es decir, que ven normal que se deje a los aliados del bloque de investidura comunicar avances sociales. También creen que este pacto de Podemos y PSOE se enmarca en el afán de recomponer relaciones dentro del bloque de investidura. "Repartir juego está bien mientras las cosas salgan", han descrito sectores de Sumar.

Pero insisten en que con Podemos y otros socios no hay cesiones sino negociaciones y acuerdos que, en el caso de la regularización, supone un hito colectivo de todos los partidos que han dado respaldo a los colectivos sociales impulsores de la ILP.

Mientras, en Sumar prefieren no especular con el alcance que puede tener este pacto con Podemos para el resto de la legislatura. La formación morada se ha afanado en desvincular este pacto con la negociación para los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

No obstante, el coportavoz de los Comunes Gerardo Pisarello ha apuntado que puede facilitar la transferencia de competencias migratorias a Cataluña y la propia líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que están abiertos a negociar sobre esta cuestión después de tumbar en el Congreso una proposición de ley de PSOE y Junts. Eso sí, ha dejado claro que no van a aprobar ningún texto que tengan sesgos racistas, como apreciaban en la iniciativa de los socialistas y postconvergentes.