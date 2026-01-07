Sumar recuerda que para enviar tropas a Ucrania debe haber un mandato de la ONU y un respaldo del Congreso

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha recalcado este miércoles que el envío de tropas españoles a Ucrania "sólo es posible" tras un acuerdo de paz y de un mandato de Naciones Unidas pero también tras el correspondiente respaldo del Congreso.

El diputado de Sumar sostiene que en la carta de Naciones Unidas los parámetros están "muy claros", y es que para enviar tropas a Ucrania es necesario que cualquier fuerza de verificación confirme un acuerdo de paz y que actúe bajo mandato de la ONU.

En este sentido, el portavoz de IU ha querido dejar claro que no apoyarán "en ningún momento" el envío de tropas a Ucrania en el caso de que exista "el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto".

HAY QUE ACTIVAR LA DIPLOMACIA EUROPEA

A su juicio, mientras los términos no estén claros, lo que tiene que activarse es la diplomacia europea que, según ha recordado en un mensaje publicado en 'X' y recogido por Europa Press, sigue "brillando por su ausencia" cuatro años después del inicio de la guerra en Ucrania.

En su mensaje, completado con declaraciones a la Cadena SER, Santiago defiende que lo que Europa necesita es un sistema de seguridad compartida, recuperar las instituciones de los acuerdos de Helsinki y de los acuerdos de París, y dejar de "jugar a las guerras en un mundo donde los Estados Unidos están poniendo el clavo en el ataúd del derecho internacional, al decir que el mundo se rige por la fuerza".

El dirigente del grupo plurinacional de Sumar ha admitido que están "sumamente preocupados" porque lo que se está "enterrando" es el derecho internacional, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, y lo que necesitamos es multilateralismo".

"Cada vez que reaparece el fascismo en la historia, lo primero que hace es acabar con el derecho internacional, con las reglas de convivencia, y el fascismo siempre trae la guerra", ha dicho, para añadir que no hay más que comprobar la actitud de Donald Trump en Venezuela.