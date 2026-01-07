Yolanda Díaz exige saber qué piensa Feijóo sobre Trump y ve "muy importante" la ronda de Sánchez sobre Ucrania

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ve "muy importante" la ronda de contactos que hará el presidente Pedro Sánchez con diferentes grupos parlamentearios del Congreso para decidir si enviarán tropas a Ucrania y en ese sentido espera conocer el punto de vista del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asuntos y sobre los planes de Donald Trump.

En una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, la líder de Sumar ha asegurado que confía en que las fuerzas políticas "por una vez, estén a la altura de las circunstancias", en lo referente a la invasión rusa de Ucrania y a la posición que debe tomar el Gobierno respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dicha esperanza, ha continuado, se debe a que, durante la ronda anunciada por Sánchez, se ejercerá la defensa de la democracia, la legalidad internacional y los derechos humanos. Por ello, ha pedido encontrarse con "dirigentes políticos con altura de miras, con audacia" y que se pongan "la camiseta de la democracia".

PONERSE DEL LADO DE LA DEMOCRACIA

Sin embargo, la también ministra de Trabajo ha hecho hincapié en el presidente de los 'populares', cuestionando que el PP se vaya a poner "de lado de la democracia" y apostillando que Feijóo "no sabe" si la captura del presidente venezolano del pasado sábado "es respetuosa con la legalidad internacional o no".

Además, Díaz ha acusado al líder de la oposición de ponerse "al lado de Donald Trump" y no de su país en cuestiones como la tributación aplicable a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas: "Es que hace cosas extravagantes", sostiene.