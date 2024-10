Sumar reprende a Junts por abrirse a una posible moción de censura: "No pueden ser la masa del pastel de PP y Vox"

Podemos deja claro que no apoyará nunca a la derecha pero avisa de que no es "socio" del Gobierno y que sus votos a los PGE se negocian MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha reprendido a Junts por arrojar la "bruma" sobre la posibilidad de una moción de censura al Gobierno y le avisa de que sería "muy difícil de entender" que una formación catalanista pudiera facilitar un Ejecutivo de PP y Vox.

Así lo ha trasladado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, asegurara que su partido no descarta apoyar una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que no descartan "absolutamente nada" y que sus votos "no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

La también dirigente de los 'comunes' ha opinado que "Junts no puede ser la masa con la que se haga el pastel de la ultraderecha con la derecha ultra" y que un Gobierno conjunto de PP y Vox no sería favorable para Cataluña.

"Creo que deben de ser más sensibles y mucho más cuidadosos con las palabras y los métodos", ha proclamado para contraponer que la senda a seguir es ahondar en el diálogo desde la mayoría plurinacional en el Congreso y gestar un nuevo modelo de financiación no solo a Cataluña sino también al resto de comunidades autónomas.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo y diputada de Compromís, Águeda Micó, ha dado "cero credibilidad" a la posibilidad de que Junts participe en una moción de censura al Gobierno votando junto a Vox y PP.

PODEMOS: APOYARON LA INVESTIDURA PORQUE LA ALTERNATIVA ERA PEOR

A su vez, el coportavoz de Podemos y diputado del Grupo Mixto, Javier Sánchez Serna, ha señalado en otra comparecencia de prensa que deben ser Junts junto a PP y Vox los que aclaren este extremo y ha asegurado que "obviamente" su formación no se la va a encontrar en una "moción de censura encabezada por la derecha".

Dicho esto, ha dejado claro también que Podemos no se considera un socio del Ejecutivo de coalición y que solo apoyaron la investidura de Sánchez porque la "alternativa" era "peor".

No obstante, el dirigente de Podemos ha criticado que el Gobierno no ha querido negociar con su partido muchas reformas necesarias y ha indicado que el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial fue un punto de inflexión en las relaciones con el Ejecutivo.

Y ha advertido de que no están obligados a respaldar al Gobierno cuando "trae recortes" o políticas que consideran "antisociales", dado que su voto es para "avanzar" en transformaciones, no para "retroceder".

Una posición que van a seguir de cara a los Presupuestos Generales del Estado. "Es muy sencillo, sin los cuatro diputados de Podemos no hay Presupuestos y sin los cuatro diputados morados no van a salir muchas leyes", ha desgranado Sánchez Serna para avisar al Ejecutivo que tendrán que negociar sus iniciativas con Podemos.