Sumar reprocha a Guardiola el "ridículo que hace" con Vox: "Sorprende que no se haya roto la columna"

La diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar y portavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado este martes que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, está "haciendo el ridículo" en sus negociaciones con Vox para formar Gobierno regional y ha ironizado sobre sus "intentos" de acercamiento a esa formación al señalar que le "sorprende" que "no se haya roto la columna ya".

"Me sabe mal, pero es que esta mujer no deja de hacer el ridículo", ha declarado Vidal, quien ha recordado que Guardiola "decidió convocar unas elecciones, supuestamente, para ir más libres de Vox y, sorpresa, todo lo que decían las encuestas era real". "Así que ahora se encuentra aún más ligada a esa formación", ha añadido.

La parlamentaria de Sumar ha criticado que el PP "intente hacer pasar a Vox por una fuerza feminista", en alusión a las declaraciones de la dirigente extremeña asegurando que el "feminismo real" que defiende, "jamás puede ser un escollo" con el partido liderado por Santiago Abascal.

Vidal ha señalado que las medidas que le están pidiendo desde Vox a la presidenta extremeña en funciones "tienen que ver, precisamente, con el hecho de no reconocer que hay violencia que se ejerce de forma directa hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y que elimine las ayudas, entre otras cosas, a las que padecen este tipo de violencia".

"Si María Guardiola ahora se cree que nos va a tomar el pelo intentándonos decir que eso es feminismo, pues chica, no cuela. Yo creo que a todas estas alturas ya entendemos qué es y qué no es", ha afirmado.

La portavoz parlamentaria de los Comunes ha subrayado que Vox "también lo tiene muy claro y por eso se define como una fuerza no feminista". Y ha calificado las negociaciones de Guardiola para lograr una mayoría de investidura antes de que concluya el plazo para convocar nuevas elecciones de "intentar hacer la triple mortalidad hacia detrás", por lo que le sorprende "que a estas alturas no se haya roto la columna ya".

"NEGAR LA VIOLENCIA MACHISTA LES HACE CÓMPLICES"

Por su parte, también en una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha condenado también las declaraciones sobre feminismo de Guardiola porque "negar la violencia le hace cómplices de la violencia machista".

Y se ha preguntado si cuando María Guardiola dice que asume el feminismo de Vox "también niega que asesinaron a Ana, una enfermera en Benicàssim, por ser mujer y, por tanto, es cómplice de ello". "La violencia machista, el machismo requiere unidad de defensa", ha concluido.