Sumar respalda que Sánchez diga que hay algunos jueces que hacen política: "Es una realidad que no se puede negar"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha respaldado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que hay jueces haciendo política", aunque eran minoría, al subrayar que es una "realidad que no se puede negar".

"No podemos negar que si bien no son mayoría, hay jueces (...) que intervienen en política (...) Igual que hay partidos políticos que instrumentalizan la justicia. Esto existe y es una realidad que no podemos negar, evidentemente no nos gusta pero existe", ha declarado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Por otro lado, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha valorado positivamente que el presidente, durante su entrevista de ayer en 'TVE', hiciera una "defensa de la separación de poderes" y dijera de manera clara que "los jueces no tienen que hacer política igual que los políticos no tienen que judicializar la vida política".

Eso sí, ha lamentado que esas declaraciones de Sánchez llegan un "poco tarde", dado que en la esfera judicial se "persiguieron a muchos" antes, citando el caso de dirigentes independentistas, Podemos y la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

Su compañera de formación que se fue al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha aseverado que no tiene que explicar la "persecución política" que ha padecido la izquierda por decisiones judiciales. Por tanto, está de acuerdo con Sánchez en que hay determinados magistrados que hacen política.