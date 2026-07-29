Sumar respeta el indulto a Borrás porque es parcial y se mantiene la condena por los delitos pese a eludir la prisión

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado que respeta la decisión del Gobierno de conceder el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borrás, dado que la condena por los delitos de los que fue juzgada sigue vigente aunque se le exime de ingresar en prisión.

Al respecto, ha comentado que la postura del socio minoritario de prohibir los indultos por corrupción no ha cambiado y que esta medida de gracia es limitada, dado que hay "una diferencia abismal entre un indulto absoluto de una pena y un indulto relativo a la pena de cárcel".

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, y cuestionada sobre si Sumar está cómodo con este indulto, la portavoz parlamentaria ha desgranado que respetan el indulto, igual que mantienen su "distancia políticamente y de crítica con la situación delictiva que se produjo".

"El indulto parcial es verdad que jurídicamente no conlleva una exención de la pena, simplemente conlleva que no se ingresa en presión pero se mantienen todas las demás penas que se habían impuesto", ha argumentado la también coordinadora de Movimiento Sumar, para agregar que en este caso la medida de gracia fue planteada por el propio tribunal sentenciador.

A la pregunta de si esta decisión del Gobierno contraviene la postura de Sumar, que plantea eliminar indultos por delitos de corrupción, Martínez Barbero ha insistido que mantienen su posición y que existe una diferencia relevante entre aplicarlo de forma parcial como en el caso de Borrás, o de forma completa.

NO SE LA INDULTA DEL DELITO COMETIDO

"Nosotras nunca hemos sido partidarias de indultar los delitos de corrupción. Esta señora no se la está indultando. Se está hablando exclusivamente de una parte de la pena y por eso se llama indulto parcial (...) es de una parte de la pena, que es la entrada en prisión, pero no del delito cometido. Esa persona sigue condenada de ese delito", ha apostillado.

Finalmente, ha insistido en que no están a favor del indulto por delitos de corrupción y que las personas que han sido condenadas tienen que seguir estándolo. Asimismo, ha dicho que tiene que guardar un "escrupuloso silencio" respecto a los debates que tienen lugar en el Consejo de Ministros, preguntada sobre si Sumar puso objeciones o no a concederle la medida de gracia de forma parcial a la exdirigente de Junts.