Sumar retoma la prórroga de alquileres y enviará a los grupos una propuesta de decreto con medidas para atraer a Junts

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Sumar Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar vuelve a tomar la iniciativa al margen del PSOE para intentar sacar adelante la prórroga de alquiler y enviará de 'motu proprio' a los grupos en el Congreso una propuesta de decreto de vivienda de "consenso", es decir, con la opción de contemplar medidas para atraer el apoyo de Junts y PNV.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para enfatizar que aspiran a retomar la prórroga de alquileres cuanto antes, elaborando un borrador de texto esta misma semana, y que su preferencia es que sea de nuevo mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Durante una comparecencia conjunta con el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, el ministro ha destacado que las movilizaciones del 1 de mayo (día internacional del trabajador) han vuelto a interpelar al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas con vistas a encontrar soluciones a la crisis de vivienda.

"No vamos a parar hasta lograrlo", ha apostillado para incidir que en el debate de la semana pasada en el Congreso, que rechazó la convalidación del primer decreto de prórroga de alquileres, "escucharon atentamente" las intervenciones de los grupos, en referencia clara a Junts y PNV.

De hecho, ha insistido que hay un "perímetro de diálogo" que tiene que ser explorado y que se tiene que trabajar en un acuerdo "amplio y de consenso", dado que algunos grupos manifestaron voluntad de "reiniciar" el diálogo.

En el socio minoritario del Ejecutivo vienen destacando que hay margen de negociación con la formación de Carles Puigdemont y son partidarios de ofrecer bonificaciones tributarias a cajeros y desplegar del IVA franquiciado, una de las demandas de Junts.

"SUMAR NO VA A BAJAR LOS BRAZOS"

Cuestionado sobre si cuentan con el PSOE para esta negociación, ha advertido que revalidar el Gobierno de coalición pasa por aplicar medidas en vivienda y que esperan contar con "con la participación y el apoyo de todo el mundo", en clara referencia a los socialista.

Desde el ala socialista del Ejecutivo han recetado calma y abogan por retomar el decreto de vivienda, pero contando primero con los apoyos suficientes en la negociación con las fuerzas políticas antes de aprobar un nuevo decreto.

Mientras, el portavoz de Sumar ha avisado que quien espera que Sumar "baje los brazos" está equivocado y que van a trabajar para hacer posible ese decreto de vivienda, "cuanto antes mejor". También ha declarado que no renuncian a la moratoria antidesahucios, pero no ha aclarado si será posible presentarla en esa propuesta de decreto de vivienda.

PODEMOS CRITICA QUE EL GOBIERNO CARECE DE "PLAN B"

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que el Gobierno muestra que carece de un "plan B" tras ser desechado el decreto de prórroga de alquileres, que ha dejado desprotegidos a miles de inquilinos.

En rueda de prensa, Fernández ha afeado que no se haya presentado dicho "plan B" y ha reprendido a los socialistas por votar en contra de una iniciativa suya en el Congreso para apostar por el alquiler indefinido.