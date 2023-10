Sumar reúne a los partidos de la coalición para informar sobre las negociaciones con PSOE para un acuerdo de gobierno

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha mantenido hoy un encuentro con los partidos que conforman la dirección política del grupo parlamentario para informar y analizar el estado de las negociaciones con el PSOE para lograr un acuerdo de coalición.

Diversas fuentes de la coalición indican que los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, que forman parte del equipo negociador que conversa con los socialistas, han realizado una exposición sobre la situación de las conversaciones, centrada en el apartado técnico.

De esta forma, se ha insistido en la línea de estos días que persisten diferencias con el PSOE en elementos clave de la agenda social y económica que demanda Sumar, que se intentarán solventar después de que la líder del espacio, Yolanda Díaz, y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pactaran ayer intensificar los contactos para lograr un pacto durante el mes de octubre.

El propio Álvarez desgranó que Sumar no contempla otro escenario que un acuerdo de coalición, pero que no vale "cualquier Gobierno" sino que hay que ser "ambiciosos" y avanzar en nuevos derechos sociales y laborales, dado que en la nueva legislatura no puede haber un gobierno al "ralentí".

REDUCCIÓN DE JORNADA Y MEJORAS EN VIVIENDA, ENTRE SUS DEMANDAS

Así, Sumar reclama que el acuerdo recoja la aprobación de un nuevo Estatuto del Trabajo del "siglo XXI", la reducción de la jornada laboral, desplegar permisos retribuidos para favorecer la conciliación (dentro de una Ley de Cuidados) y reforzar el derecho de acceso a una vivienda asequible, entre otras materias.

Este jueves y en el marco de una visita a Cataluña, Díaz ha destacado también la necesidad de "converger con Europa también en salarios" y de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI).

También ha disertado que "queda mucho por hacer" en los contactos con los sociales, en materia de cambios en el despido y la reducción de jornada, aunque ha insistido en que las negociaciones se van a acelerar y están en la "antesala" de un nuevo Gobierno de coalición.

Por otro lado, la cita con los partidos ha servido para que las formaciones expusieran también sus principales prioridades de cara a ese eventual acuerdo, incidiendo en las cuestiones de la agenda social y en materias como financiación autonómica, mejora del transporte y también cuestiones vinculadas a la plurinacionalidad, como potenciar el uso y reconocimiento de las distintas lenguas del país.

PODEMOS INSISTE ESTA MAÑANA EN SUS PROPUESTAS A SÁNCHEZ

Mientras, esta mañana la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, apelaba al PSOE a aceptar sus propuestas para la investidura como congelar el precio de los alquileres, subir el salario mínimo interprofesional y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, destacando que son propuestas propias y diferenciadas de Sumar, dado que son proyectos diferentes.

Mientras, la líder del partido morado y titular de Derechos Sociales, afirmó que la capacidad de influencia de Sumar ante los socialistas es "muy limitada", dado que es "rehén de su discurso" al acusar de "ruido" las discrepancias con los socialistas en la anterior legislatura.

En el seno de la coalición rechazan que la cuestión de la aritmética parlamentaria, donde fuerzas conservadoras como Junts y PNV son clave para la mayoría en el Congreso, sea excusa para no desplegar un programa de gobierno ambicioso en términos progresistas. Por ello, defienden que debe articularse un acuerdo valiente y con concreción en las medidas que se quieren desplegar para los próximos cuatro años, como ya pasó en 2019.

La dirección política del grupo parlamentario está compuesta por los ocho partidos de la confluencia que tienen escaños en el Congreso (Sumar, En Comú Podem, IU, Podemos, Más Madrid-Más País, Compromís, Chunta y Més per Mallorca). En este órgano también están presentes las formaciones ecologistas Equo y Alianza Verde, con voz pero sin voto al no tener diputados en la cámara.