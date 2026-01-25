Sumar sugiere que el Gobierno pague a los 'Niños de la Guerra' la pensión que Rusia suspendió en 2024 por las sanciones

Archivo - La exposición 'Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia', que reúne material inédito de los menores que fueron evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil, recorrerá en los próximos meses varias ciudades tanto españ - AYUNTAMIENTO RIVAS - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha urgido al Gobierno a aportar soluciones para que los jubilados 'Niños de la Guerra', que fueron enviados a Rusia durante la Guerra Civil, vuelvan a cobrar la pensión que ese país dejó de abonarles en 2024 como consecuencia de las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania y ha sugerido incluso que el Ejecutivo adelante esas cantidades mientras continúe esta situación.

Diputados vinculados a IU y los Comunes dentro del grupo plurinacional han registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno, solicitando información sobre el número de afectados y las gestiones diplomáticas que se están desplegando para que estas personas, de avanzada edad, reciban la prestación a la que tienen derecho. Es más, exponen que algunos han fallecido sin que el problema se haya resuelto.

A través de estas iniciativas recuerdan que en plena Guerra Civil, entre 1936 y 1939, la extinta Unión Soviética (URSS) acogió a miles de niños procedentes de España que fueron "evacuados" por sus familiares para alejarlos del conflicto generado "por el golpe de Estado militar franquista". También apuntan que otros menores se trasladaron posteriormente durante la dictadura franquista como consecuencia de la "represión política sufrida" por sus familias.

ACUERDO DE 1994

Se trata, exponen los diputados, de un colectivo singular que ha padecido un "exilio forzoso" por la guerra y que desarrolló su vida laboral en la antigua URSS y en la actual Federación Rusa. En virtud de un convenido bilateral firmado por Rusia y España en 1994, tienen reconocido su derecho a una pensión contributiva que se complementa, en su caso, por el sistema español hasta alcanzar la pensión mínima.

Sin embargo, los representantes de IU y Comunes alertan que desde diciembre de 2024 estos jubilados han dejado de percibir la pensión procedentes de Rusia a consecuencia de las sanciones internacionales y el bloqueo de transferencias internacionales por la guerra de Ucrania.

"Esta situación se prolonga ya durante más de un año, generando graves perjuicios económicos y personales a un colectivo especialmente vulnerable y muy envejecido. Algunas de estas personas han fallecido mientras esperaban el ingreso de dichas pensiones", alertan.

ESPECIFICAR CUÁNTA GENTE ESTÁ AFECTADA

Por ello, exigen que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social cuantifique los afectados por esta situación y recuerdan que este departamento indicó que iba a dialogar con Exteriores o Economía para intentar reanudar el abono de las prestaciones.

"La situación resulta particularmente grave por afectar a ciudadanos españoles que ya fueron víctimas del golpe de Estado militar franquista o de la posterior represión franquista, del exilio forzoso y, en muchos casos, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se ven nuevamente perjudicados por un conflicto bélico ajeno a su voluntad", lamentan desde Sumar.

Por tanto, reclama al Gobierno que explicite los obstáculos jurídicos y técnicos que imposibilitan la recepción de dichas pensiones, las gestiones diplomáticas que están desplegando ante las autoridades rusas para encontrar una solución y si contempla adelantar el pago de estas prestaciones hasta que se restablezcan las transferencias internacionales con Rusia.