Sumar tacha de "cutres" los pagos en efectivo del PSOE pero no ve financiación irregular en el informe de la UCO

El diputado de Sumar Alberto Ibañez (i) y el diputado de IU Nahuel González (d) durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Más Madrid dice que el informe sobre Ábalos es un "bluf" y el diputado Ibáñez ironiza que a él Compromís "no le paga ni un café"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha mostrado prudencia respecto al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos, si bien miembros del grupo enfatizan que no hay financiación irregular del partido frente a lo que sostiene el PP

No obstante, el representante de Compromís en Sumar Alberto Ibáñez ha lanzado que el método de retribución al exnúmero tres del PSOE a través de sobres es cuanto menos "cutre" y que en la formación valenciana no hay ese método de retribución.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha expresado su rechazo absoluto a la corrupción y ha recordado que han propuesto medidas como la ley para crear una oficina anticorrupción, que la derecha en el Congreso rechazó.

Cuestionado sobre el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en relación a los pagos en efectivo a Ábalos y si teme que haya una especie de caja 'b', ha instado a dejar que los tribunales hagan su trabajo y que "caiga todo el peso de la ley" ante presuntos corruptos.

PAGAR EN EFECTIVO SUENA MAL

También ha desgranado que como inspectora de trabajo de profesión, todo lo que sea pagar en 'b' le suena "mal" dado que es eludir las obligaciones con la Seguridad Social.

La portavoz adjunta del grupo plurinacional y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha manifestado prudencia y respeto ante un proceso judicial abierto y ha agregado que el Gobierno se ha comprometido a tomar medidas claras frente a la corrupción.

Por otro lado, Alberto Ibáñez ha minimizado el impacto del informe de la UCO y ha achacado a la derecha intentar vender un "bestseller" e "hinchar demasiado" este asunto que solo beneficia a la antipolítica. En todo caso, ha agregado que si hay más que "titulares alarmantes" exigirán responsabilidades al PSOE si al final hay algo punible.

Respecto a los pagos en efectivo al exsecretario de Organización del PSOE, Ibáñez ha ironizado que en su caso su partido "no le paga ni un café" y que le sorprende este método de retribución aparte de la "cutrez" de emplear sobres con el logo de la formación.

"Hay algunos donde militar en los partidos políticos nos cuesta dinero y hay otros que parece que les va bien. Pero insisto, hasta que no tengamos hechos concretos de momento vamos a ser muy prudentes", ha remachado Ibáñez.

MÁS MADRID: EL INFORME ES UN "BLUF"

Mientras, la diputada de Más Madrid adscrita a Sumar Tesh Sidi ha calificado el informe de la UCO como un "poco bluf", en el que en ningún caso se señala financiación irregular del PSOE y viene a corroborar, con toda la prudencia que requiere una investigación en curso, que esta trama se circunscribe a "tres chorizos" que han operado de manera "aislada".

De todas formas, ha instado a actuar con más transparencia para asegurar unas cuentas claras en todos los partidos y un registro electrónico que ofrezca una mejor información al Tribunal de Cuentas.