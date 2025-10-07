Bildu pide al PSOE depurar "cualquier atisbo de corrupción" y se remite a la próxima declaración de Ábalos ante el juez

1015719.1.260.149.20251007121232 Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este martes al PSOE que depure "cualquier atisbo de corrupción" tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a posibles "ingresos irregulares y opacos" recibidos por el exministro José Luis Ábalos, y se ha remitido a la declaración judicial que tiene fijada el también exsecretario de Organización del PSOE para la próxima semana.

En una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada sobre si su apoyo a Gobierno podría verse en entredicho tras ese nuevo informe sobre el 'caso Koldo', Aizpurua ha comentado que no quiere "minusvalorar" ese documento de la Guardia Civil, pero que la prensa esperaba que fuera algo más concluyente.

"Vamos a ver en qué queda la declaración del próximo miércoles", ha deslizado, antes de avisar, "sin quitar hierro ni dar más importancia de la pueda tener" al informe de la UCO, que la tolerancia con la corrupción, en cualquiera de sus formas debe ser siempre "cero" porque "cualquier atisbo de la misma daña la credibilidad de la política".

"Si la corrupción es estructural también debe serlo la respuesta, hay que enfrentarla, depurarla hasta las últimas consecuencias y con el mismo nivel de exigencia para todo el mundo", ha zanjado.