Sumar urge al PSOE a pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno y rechaza "regalos a los propietarios"

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha pedido al PSOE sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno, dado que no van a votar bonificaciones a propietarios porque la ciudadanía "está enfadada".

Hernández ha defendido que "la vivienda es hoy el principal conflicto social del país" y "la fábrica de la desigualdad", y ha asegurado que "la ciudadanía está enfadada y lo que exige son soluciones urgentes". "No queremos más parches, no queremos propaganda y, sobre todo, no queremos regalos a los de siempre", ha explicado en un video remitido a los medios en el marco del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar.

"Las medidas que ha puesto sobre la mesa el PSOE no funcionan y ningún partido progresista las va apoyar. Bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda. Regalar dinero público a los rentistas no baja el alquiler. No vamos a votar bonificaciones a propietarios", ha criticado.

Además, ha reclamado regular el alquiler de temporada, regular las habitaciones y prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año. "El PSOE tiene que sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno, porque la que han presentado por su cuenta ya está políticamente muerta", ha sostenido.

"Cuidar el Gobierno de coalición no es lanzar medidas unilaterales que nadie va a apoyar, es sentarse con los socios, negociar y acordar soluciones reales. Hemos sido claros en el Real Decreto-ley de vivienda que presentamos: intervención, regulación y protección directa a los inquilinos", ha añadido.

Hernández ha indicado que Sumar quiere "cerrar un acuerdo que de verdad resuelva la emergencia habitacional que revive España actualmente". "La vivienda es un conflicto social y los conflictos sociales se resuelven con políticas valientes", ha explicado.