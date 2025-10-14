Sumar urge a Sánchez a activar el plan anticorrupción: "El tiempo se acaba, dejen de tirarse mierda unos a otros"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez (i) y la diputada de Sumar Aina Vidal (d) durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Mès per Mallorca adscrito a Sumar, Vicent Vidal, ha urgido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner en marcha las medidas incluidas en el plan de regeneración y contra la corrupción que anunció el pasado mes de julio. "El tiempo se acaba", ha avisado, a la vez que ha reclamado a socialistas y 'populares' que "dejen de tirarse mierda" con la corrupción.

Ha sido en el Pleno del Congreso durante el debate de una moción del PP sobre esta cuestión que se someterá a votación este jueves y que ha defendido la diputada Aurora Nacarino, quien ha augurado que el exministro José Luis Ábalos está "a punto" de entrar en la cárcel. "¿Cómo puede defender el interés nacional aquel que tiene comprometido su interés personal más inmediato en los tribunales?", ha preguntado.

Además, ha afeado a los aliados parlamentarios del PSOE que no actúen ante esta situación, igual que ha hecho poco después el diputado de Vox Jacobo González-Robarto, quien les ha recriminado que se hayan instalado en el "chitón".

En el debate no han intervenido ERC, Bildu, PNV, Podemos ni BNG, todos socios de investidura de Sánchez. Sí lo ha hecho su socio de Gobierno, por boca del diputado de Mès, quien ha pedido actuar contra la corrupción "caiga quien caiga", y tras jugar el sólo al 'Pasapalabra' de la corrupción del PP en las Islas Baleares", ha instado al PSOE a "no relajarse" y a aplicar ya el anunciado plan contra la corrupción.

SIEMPRE CON LA MISMA PORQUERÍA...

"El tiempo se acaba, debemos actuar ya dejen de tirarse mierda unos a otros", ha reclamado, en la misma línea que el diputado de Junts Josep María Cruset, quien ha mostrado su hartazgo por la "pelea semanal" entre el PSOE y el PP sobre quién tiene el historial de corrupción "más largo". "Siempre con la misma porquería para demostrar que el Estado español es un Estado decrépito y corrupto", ha proclamado.

La socialista andaluza Rafaela Crespín se ha quejado de que el PP pretenda dar "lecciones de corrupción" al PSOE cuando, a su juicio, los 'populares' están "todo el tiempo corrompiendo lo público" en vez de "apartar a los corruptos y defender a los inocentes".

Desde Compromís, la diputada del Grupo Mixto Àgueda Micó no ha hablado de corrupción, sino que ha aprovechado el debate para volver a denunciar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y reclamar un nuevo modelo.