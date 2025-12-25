Sumar ve "decepcionante" el mensaje del Rey por no tomar partido frente a la desigualdad o la crisis de la vivienda

La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha valorado como "decepcionante" el mensaje de Navidad pronunciado este miércoles por el Rey Felipe VI, por tener "falta de compromiso" y no "tomar partido" frente a problemas como "la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda".

Así lo ha señalado en una publicación en redes sociales, en la que ha manifestado que "hay que tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan", entre los que ha resaltado el "trumpismo" que está atacando Europa o el genocidio en Palestina.

"Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. (...) En una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso", ha expresado.

Asimismo, Martínez Barbero ha expresado que "no vale con exaltar el pasado" frente a desafíos como la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda. "La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora", ha asegurado.