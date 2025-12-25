Podemos critica el discurso "vacío" del Rey, al que ve que le quedan "lejos" los problemas de la clase trabajadora

La secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos, Lucía Muñoz - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos, Lucía Muñoz, ha criticado que el discurso de Navidad pronunciado por el Rey Felipe VI en la noche de este miércoles 24 de diciembre ha sido "vacío" y ha demostrado "lo lejos que le queda a la Casa Real la realidad y los problemas de la gente trabajadora" de España.

"Felipe VI nos pide que no polaricemos, que rebajemos la crispación y alerta sobre la tensión en el debate público, pero ignora que esa tensión es consecuencia de las desigualdades que cada año aumentan en nuestro país, unas desigualdades que sufren las personas más vulnerables de este país, esas que no se acuerda de mencionar este año en su discurso", ha resumido Muñoz.

La política también ha lamentado que, "tras años alimentando de manera irresponsable el auge de la ultraderecha, el racismo y el nacionalismo más rancio", el Rey se ha subido este año también "a la ola de la antipolítica" que sólo sirve "para engrosar aún más las filas de la ultraderecha".

"El Rey sigue jugando para los fascistas y este año estructura un discurso cuya idea central es un relato tramposo sobre la convivencia y la concordia al más puro estilo Campofrío", ha afirmado la política balear en una intervención pública este jueves.

En este sentido, ha criticado que el Rey ponga "en el mismo plano" y pida "el mismo ejercicio de reflexión" a víctimas y victimarios, a fascistas y antifascistas, al racista y al antirracista y al machista y a las feministas, "como si ambas posiciones políticas fuesen igual de legítimas".

"El Rey nos viene a decir que ni nazis ni judíos ni genocidas, ni palestinos, ni víctimas ni agresores sexuales", ha ironizado Muñoz, para añadir que esta "aparente neutralidad" y "falsa equidistancia" solo sirve "para proteger a quienes sostienen y se benefician de estas relaciones de poder injustas", entre ellas "el propio Rey".

Entre las ausencias, la política de Podemos ha señalado que no se ha abordado el actual proceso de rearme europeo, "que está desviando enormes recursos públicos hacia el gasto militar, mientras millones de personas sufren dificultades para acceder a una vivienda, a una sanidad digna, a empleos estables".

Asimismo, ha criticado que el discurso "omite deliberadamente" el auge de la extrema derecha en Europa, la complicidad con el genocidio en Palestina y la normalización de discursos racistas excluyentes dentro de las propias instituciones europeas, así como ignora "el movimiento feminista y la lucha contra las violencias" o evita hacer "una mención clara" a la dictadura franquista.