El SUP denuncia que el 30% de los policías no está inmunizado contra la Covid y pide medidas urgentes

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este viernes que el 30% de los agentes no ha completado o iniciado el proceso de vacunación contra la Covid-19, citando entre ellos los alumnos de la Escuela Nacional de Ávila en su primer destino en prácticas. Por este motivo, pide que se inicie una "segunda campaña de inmunización urgente".

El SUP se queja de "desamparo institucional" y de falta de información oficial sobre la vacunación, además de retrasos en el calendario, de ahí que apele a corregir la situación pensando tanto en la salud de los policías como también del resto de la ciudadanía.

"Desde el SUP calculamos que la cifra de policías que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o no han completado la pauta de vacunación supera el 30% del total de la plantilla del cuerpo, aunque no disponemos de datos oficiales pese a las reiteradas peticiones de esta organización sindical", señalan en un comunicado.

La organización, que ha remitido sendos escritos al Ministerio de Sanidad y la Dirección General de la Policía, señala que por motivos laborales, médicos o justificados miles de policías continúan a fecha de hoy sin vacunar, "incluidos cientos de policías alumnos que se están incorporando a sus destinos de prácticas sin inmunizar".

"Se trata de un dato a nuestro juicio preocupante y grave, especialmente si tenemos en cuenta que la estrategia de vacunación fijó a la Policía Nacional, al igual que otros colectivos encuadrados en su mismo grupo de riesgo, como colectivos prioritarios para la vacunación, marcando como objetivo fundamental el buen funcionamiento de los servicios esenciales de nuestra sociedad en su conjunto", recuerdan.

El sindicato reclaman una segunda campaña de vacunación en la policía y que se ejecute de forma coordinada en todas las comunidades autónomas para, recuerdan, "evitar que se repitan nuevas situaciones de discriminación entre policías destinados en una u otra región de España", en alusión al retraso en Cataluña que obligó a la intervención de la justicia.