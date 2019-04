El SUP ve "inadmisible" la ley navarra de víctimas de extrema derecha: un intento de blanquear la historia de ETA

Publicado 16/04/2019 14:50:30 CET

El SUP considera "inadmisible" la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada por el Parlamento de Navarra, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia" porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".

"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, una banda terrorista derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha sostenido el sindicato.

Para el SUP, la ley aprobada por el cuatripartito "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".

"Ya sólo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato", ha expuesto el SUP, para criticar que la norma "criminaliza a la Policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial".

Según ha indicado, "aunque el carácter de esta norma es sólo administrativo y no punitivo, la comisión de expertos basará sus pronunciamientos en la recopilación de hechos, sin poder entrar en investigaciones". Y ha considerado "insultante" que "en el título de la norma funcionarios públicos vaya detrás de grupos de extrema derecha, como si fueran a correlación los unos con los otros".

Además, el SUP ha cuestionado que la ley hable de "sensibilización" poniendo en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para "la reflexión de las vulneraciones de derechos humanos producidos de la violencia de motivación política", cuando EH Bildu "no ha condenado el terrorismo de la banda armada ETA o Podemos-Orain Bai no han condenado la agresión a los compañeros de la guardia civil y sus parejas en Alsasua".

También ha criticado el sindicato a Geroa Bai y "su pasividad con las víctimas del terrorismo etarra" y a un Gobierno foral que "en cuatro años no ha dado muestras de apoyo ni a las víctimas, ni a los funcionarios públicos destinados en esta comunidad".

"Estaría bien que tuvieran la misma iniciativa para la sensibilización con las víctimas de ETA, esa sensibilización que no tuvo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, que intentó por todos los medios impedir la celebración en la Sala de Armas de la Ciudadela de la exposición 'La victoria de la libertad', que recordaba a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas de ETA", ha indicado el SUP.