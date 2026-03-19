El Supremo abre una quinta causa a 'Alvise': ahora por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una quinta causa al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en esta ocasión a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, el alto tribunal explica que la querella apuntaba a delitos de coacciones y de amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien la Sala de lo Penal aprecia indicios sólo del segundo y designa instructor al magistrado Antonio del Moral.

La querella incluye mensajes, según el Supremo, en los que 'Alvise' habría amenazado con difundir públicamente audios, documentos y capturas de conversaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos o "gravemente deshonrosos" de Landaluce, "vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión de su cargo de alcalde".

"El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales", señala.

Los magistrados consideran que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos" de ese presunto delito, "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

No obstante, la Sala Segunda no aprecia indicios del delito de coacciones de la querella, aunque precisa que ello no excluye que conforme avance la instrucción pueda incorporarse.

Cabe recordar que el Supremo ya tenía abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

De momento, el Supremo ha dirigido suplicatorio al Parlamento Europeo en dos de las causas abiertas para continuar con los procedimientos sobre 'Alvise', que es aforado.

Y Landaluce anunció el pasado diciembre que renunciaba de forma temporal a su militancia en el PP para defenderse tras una denuncia presentada por el PSOE en el Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.