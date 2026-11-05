El Supremo amnistía a la exconsejera Clara Ponsatí y archiva la acusación de desobediencia

Archivo - La exconsejera catalana Clara Ponsatí posa para Europa Press, a 29 de abril de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a la exconsejera catalana Clara Ponsatí, que fue procesada por un delito de desobediencia en la causa del 'procés'.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declara extinguida su responsabilidad penal y acuerda archivar el caso para ella, que no llegó a ser juzgada porque huyó de la justicia.

En las últimas semanas, el alto tribunal ha aplicado la amnistía a varios miembros del Govern catalán que promovió el proceso independentista, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón del delito de malversación y el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la medida de gracia.

La Sala de lo Penal, que fue la que juzgó el 'procés' con el magistrado Manuel Marchena como presidente, tiene en sus manos aplicar la ley al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que como Ponsatí eludieron la justicia después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Por ahora, el magistrado que instruyó la causa, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención que tenía contra ellos, al considerarlos amnistiables tras la orden del Constitucional para que se les aplique la ley.