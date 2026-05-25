El Supremo avala la sanción del FC Barcelona a 450 socios que cedieron abonos para falsificación de entradas

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la sanción que el FC Barcelona impuso a 450 socios por la cesión de sus abonos para la falsificación de entradas que se vendían a precios muy elevados por redes organizadas y en Internet.

Así lo ha decidido la Sala de lo Civil en una sentencia recogida por Europa Press en la que rechaza el recurso de los socios y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ratificó las sanciones que les impuso el club en 2018.

El tribunal remarca que la conducta de los socios "constituye una base razonable para considerar, como hizo el órgano competente de la asociación al imponer la sanción, que constituía una actuación contraria a los Estatutos que causaba perjuicios materiales o morales de consideración al club y a otros socios".

Asimismo, la Sala indica que la sanción se ha basado en la participación de los socios sancionados en estructuras organizadas de cesión de abonos para la inserción del código QR en entradas falsificadas que se vendían por cantidades exorbitantes.

"Por tal razón, es razonable la decisión del club demandado de sancionar la conducta conforme a lo previsto en el art. 74.c] (cesión onerosa del abono con intermediación de redes organizadas o Internet), en relación con el art. 69.3, párrafo tercero, de los Estatutos (responsabilidad del socio cedente del abono por las infracciones cometidas por el cesionario)", añade.

El Supremo destaca que los socios recurrentes fueron informados de los hechos que habían dado origen al expediente sancionador mediante el pliego de cargos, y que se les concedió un trámite de audiencia con carácter previo a la imposición de la sanción, sanción que se acordó en una resolución adecuadamente motivada.

Dicha sanción impuso a los socios afectados, entre quienes figuraban los ahora recurrentes, la suspensión de la condición de socio por un periodo de hasta 18 meses o la expulsión del club.