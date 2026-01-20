El Supremo fija al 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo durante la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El Tribunal Supremo celebrará finalmente el 12 de febrero una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares que planteen las defensas del exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama antes de previsiblemente ser juzgados por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala Segunda fija finalmente ese día y corrige la anterior fecha, el 6 de febrero, después de apreciar un "error" en el señalamiento. Será a partir de las 10.00 horas del 12 de ese mismo mes cuando los abogados de los tres acusados expongan sus cuestiones previas a la vista oral. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades tuvieran".