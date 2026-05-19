El Supremo pospone decidir si el PSOE puede querellarse contra Aldama a que notifique la sentencia de las mascarillas

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado pronunciarse por ahora sobre la petición del PSOE para querellarse contra el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, por sus acusaciones en su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas coma "al estar pendiente de deliberación y fallo la causa a la que se refieren".

Así lo ha comunicado la Sala de lo Penal en una providencia, recogida por Europa Press, como respuesta al escrito en el que los socialistas solicitaron permiso al alto tribunal para presentar una querella contra Aldama, al entender que acusó al partido con "falsedades" en el juicio de las mascarillas y "sin una sola prueba".

Mediante un escrito, los socialistas pidieron "la oportuna licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias".

Desde el partido que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron que es "público y notorio" que en la declaración de Aldama como acusado en el juicio que celebró el Supremo, "lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra el PSOE y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó".

Y sostuvo que el empresario realizó "gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella".

"A mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora", agregó.

Para el PSOE, lo declarado por Aldama "ha atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado".

"Lo manifestado es absolutamente falso" y responde "a otros intereses espurios y al margen del procedimiento", sostuvo ante la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzgó a Aldama, al exasesor ministerial Koldo García y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE.

Por otro lado, la constructora Azvi y su consejero delegado, Manuel Contreras, que declaró como testigo en el juicio, también solicitó permiso para querellarse contra Aldama, a lo que el Supremo ha decidido igualmente no pronunciarse por el momento.