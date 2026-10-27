El Supremo rechaza exigir al Gobierno la devolución de migrantes que pedía Ceuta sin escuchar antes sus alegaciones

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas pedidas por Ceuta en un recurso que acusaba de "inactividad" al Gobierno central y reclamaba, entre otras cosas, ordenarle la expulsión o devolución de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Según un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no cabe acordar ninguna de las medidas solicitadas por el Ejecutivo de la ciudad autónoma sin escuchar a la parte contraria, en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Apreciamos que la parte recurrente no ha acreditado la concurrencia de circunstancias que aconsejaran la adopción de mencionadas medidas sin oír a la parte contraria, pues la solicitud no revela la existencia de la especial urgencia exigible para la adopción de la medida cautelarísima interesada", argumenta.

Entre lo solicitado, Ceuta quería que el Supremo reclamara al Gobierno que, en diez días, comunicara a los magistrados un plan operativo para la tramitación de los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional relativos a las personas mayores de edad que entraron en Ceuta y permanecen en la ciudad, así como que se asignen los medios personales y materiales necesarios.

A ello añadía como petición que, "con los medios así asignados y conforme al calendario del plan", ordenara al Ejecutivo que "proceda a la efectiva y material ejecución, en los plazos que establece la Ley de Extranjería, de las resoluciones de expulsión y de devolución que, respecto de dichas personas, sean ya ejecutivas o lo sean en lo sucesivo, incluida la conducción de sus destinatarios hasta el puesto fronterizo de salida, sin perjuicio de la suspensión que, en su caso, acuerden los órganos jurisdiccionales y de las garantías propias del procedimiento de protección internacional", según se recoge en el auto.

También demandaba que se remitiera una relación, sin datos personales, del número de personas mayores de edad que accedieron a Ceuta y siguen allí, y del estado de tramitación de los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional que les afectan.

EL GOBIERNO TIENE QUE ENTREGAR EXPEDIENTE

Los magistrados señalan que la inactividad que se imputa a la Administración central se vendría manteniendo en el tiempo durante más de dos meses y medio sin que se haya instado la tutela cautelar, por lo que no observan que concurra especial urgencia.

No obstante, acuerdan la tramitación del incidente cautelar para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo pueda pronunciarse "ya con conocimiento de todos los extremos precisos y, en particular, de la gestión y actuaciones efectuadas al respecto por la Administración General del Estado".

Y para ello da un plazo de 10 días a la Abogacía del Estado para que formule sus alegaciones a las medidas cautelares instadas por el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas.

Asimismo, en una diligencia de ordenación se da al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes 20 días para que remita el expediente administrativo objeto del recurso presentado por Ceuta.

El Gobierno ceutí decidió interponer un recurso contra el Estado para que se tramitaran los expedientes de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva y que todavía permanecen en ella.

Lo hizo, según su portavoz Alejandro Ramírez, después de que el Gobierno central no respondiera al requerimiento previo presentado por la ciudad autónoma el pasado septiembre.