El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes y vuelve a descartar paralizarla

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, al tiempo que rechaza paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes plantearon la suspensión cautelar.

Según ha comunicado la Sala Tercera del Supremo, "una vez acordada la no suspensión" de la medida, "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal", tal y como solicitó la Abogacía del Estado.

Fue en junio cuando el alto tribunal planteó formular una cuestión prejudicial al TJUE ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al tribunal europeo, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

Los magistrados señalaron que el real decreto incorpora dos disposiciones adicionales que son las que contienen el proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España y "no se trata, pues, de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes".

"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024, subrayó.

Ya el pasado mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que no frenaría la regularización, medida cautelar pedida por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.