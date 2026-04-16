El Supremo reclama al Gobierno un expediente sobre la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "remita el expediente administrativo" del real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno "en el improrrogable plazo" de 20 días.

Así lo ha solicitado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que admite a trámite el recurso que interpuso Hazte Oír contra el real decreto.

La asociación solicitó al alto tribunal que suspendiese cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

El recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, pone de manifiesto que el decreto "producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública", tanto en lo relativo "a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia".

Para Hazte Oír la regularización extraordinaria de migrantes produce efectos jurídicos "inmediatos", tales como "la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes".

"La aplicación de la norma crearía derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro", expone la asociación.

El Gobierno aprobó el pasado martes el real decreto, del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, que lo harán a través de arraigos, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.