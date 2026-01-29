El Supremo replica a Cerdán que no está vulnerando su presunción de inocencia y defiende su "intensa" investigación

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (c) a su salida de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha contestado al exdirigente socialista Santos Cerdán que no está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de ninguno de los imputados, a la vez que ha resaltado que "trabaja intensamente" en la investigación de la causa sobre presuntos amaños de obras públicas.

De esta forma se ha pronunciado el instructor, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que Cerdán le pidiera en un escrito que se acelerara el análisis de su patrimonio para proteger su presunción de inocencia al entender que se está consolidando "como verdad oficial" información inexacta.

Puente indica que "solo puede rechazarse de plano la idea de que en la presente causa especial estuviera siendo vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia de Cerdán o de cualquiera otro de los investigados".

"Frente a lo que parece colegiarse del escrito presentado por su representación, lo cierto es que no hay --no podría haberla y no debería haberla-- resolución alguna en este procedimiento en la que se afirme, ni expresa ni tácitamente, la culpabilidad de Cerdán", añade.

Y subraya que "se trata de un extremo que, si hubiere lugar a ello, solo podría ser ventilado en el acto del juicio oral y declarado en sentencia por el órgano competente para el enjuiciamiento".

EL INFORME, EN UN "FUTURO MUY PRÓXIMO"

Además, el magistrado expone que "puede comprenderse sin dificultad la impaciencia" de Cerdán para que "se practiquen cuanto antes" las actuaciones que sean necesarias para completar la instrucción, pero apostilla que "es obligado entender también la imposibilidad de satisfacer esas exigencias de premura".

Puente precisa que "se trabaja intensamente en la instrucción de la causa" y cree que "sin que, al menos hasta este momento, puedan identificarse en ella dilaciones no justificadas".

"No es preciso, sin embargo, requerir nuevamente a la unidad policial actuante para que presente el mencionado informe, habiendo sido ya ordenada su elaboración y presentación", sostiene, avanzando que "será aportado a la causa en un futuro muy próximo y a la mayor brevedad posible".