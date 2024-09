Susana Herrán encabezará una lista alternativa a Zuloaga al Congreso Federal del PSOE

Defiende una política "diferente" y "más cercana", frente a "personalismos o el yoísmo"



SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castro Urdiales, la socialista Susana Herrán, encabezará una lista alternativa de delegados del PSOE de Cantabria al Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, frente a la oficial del secretario general socialista, Pablo Zuloaga.

El paso dado por la regidora castreña, el cargo institucional de mayor rango en el PSOE cántabro en estos momentos, se conoce el mismo día en que se inicia el proceso de presentación de precandidaturas a delegados, que se prolongará hasta el 30 de septiembre.

Posteriormente, del 2 al 9 de octubre, los precandidatos tendrán que presentar avales y deberán contar con al menos un 15% de los casi 3.000 afiliados socialistas.

Una vez concluida la presentación de avales, se proclamarán los candidatos, entre los que se elegirá la lista definitiva de delegados al Congreso Federal y que votará la militancia durante la jornada del domingo 20 de octubre.

La candidatura de Herrán, confirmada a Europa Press por el entorno de la alcaldesa, se enfrentará en este proceso orgánico a la oficial que encabezará el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga.

Aunque no se conocen los nombres de las personas que acompañarán a la alcaldesa de Castro Urdiales en esa lista alternativa, ésta cuenta con el apoyo de diputado nacional por Cantabria y secretario de Economía y Transformación Digital de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Casares.

Además, la candidatura de Herrán también está respaldada por "históricos dirigentes socialistas y cargos orgánicos del PSOE de muchos municipios", no sólo de la agrupación de Santander que lidera Casares, según ha asegurado a esta agencia fuentes cercanas a la alcaldesa de Castro Urdiales.

UNA FORMA DE HACER POLÍTICA "DIFERENTE" Y "MÁS CERCANA"

En declaraciones a la Ser, Herrán ha indicado que es "el momento" de dar el paso dado para representar y defender el proyecto del PSOE de Cantabria de los próximos años.

Cree que "hay una forma de hacer política diferente" y desde la lista que encabeza quieren trasladar "una visión de futuro para Cantabria".

El objetivo también, ha explicado, es "contribuir a un PSOE más fuerte, cohesionado y preparado" para, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, llevar a cabo las transformaciones que tato el país como Cantabria, en particular, "necesita".

De esta forma, Herrán pretende trasladar esa "nueva, distinta forma de hacer política", que sea "más cercana", "más participativa y más conectada con la realidad de la gente", mediante una "política de escucha", ha defendido.

Según ha matizado, no se trata de "una crítica" a la Ejecutiva de Pablo Zuloaga, que según ha apostillado "no abandonó" sino que en el último Congreso regional decidió "no estar", sino "una herramienta que ofrece el PSOE y que es "absolutamente democrática".

Ha apuntado que cualquier militante puede optar a encabezar una lista con 19 delegados más tres suplentes que tengan el objetivo común de defender los intereses de los cántabros en ese Congreso Federal, "entendiendo la importancia que tiene la unión, la cohesión, el municipalismo y no los personalismos o el yoísmo".

En cuanto a quién va a formar parte de esa lista que encabeza, ha indicado que ha tenido conversaciones "con muchos compañeros" y agrupaciones que se sienten "identificadas" con la necesidad de que "Cantabria necesita un proyecto bien definido, estratégico, de futuro y en el cuál pongamos a Cantabria donde debe de estar".

Herrán ha señalado que hay "agrupaciones de todos los tamaños", grandes como Santander o Camargo, y otras más pequeñas como la Agrupación Socialista Castreña, de la que ha recibido su apoyo.

"He recibido muchísimos whatsapps de militantes que han desayunado con esta noticia que se publicaba en la prensa y, sobre todo, el mano a mano y el apoyo absoluto del secretario general de la Agrupación Socialista Castreña, Pablo Antuñano, que lógicamente es un apoyo necesario en este caso e imprescindible para mí", ha trasladado.

Cuestionada sobre la posible presentación de su candidatura a la Secretaría General en el próximo Congreso Regional, ha apuntado que "ahora mismo este proceso no toca" porque este es un proceso "interno", en que se encabeza una lista con "una forma diferente de hacer política" que viene "respaldada por muchos representantes, entre ellos Pedro Casares como diputado nacional y miembro de la Agrupación de Santander", ha dicho.

Y en relación a si Casares podría liderar dicha candidatura al Congreso Regional, ha valorado que "a nadie le sorprendería" dado que "ha sido siempre un referente al que muchos llevamos años mirando a nivel global para que tome las riendas del partido", si bien "será él quien decida cuándo, cómo y si que realmente quiere dar ese paso", ha dicho.

Así, ha indicado que una vez finalice el Congreso Federal será cuando empiece el siguiente proceso, que son los congresos regionales.