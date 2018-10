Tania Sánchez critica la "visión estrecha" de la Constitución que ha llevado a anular la consulta

Publicado 26/02/2015 10:41:38 CET

"No me gustaría que ninguno de los territorios que componen España abandonara el proyecto"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La excandidata de IU a la Comunidad de Madrid y promotora de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, ha criticado la "visión estrecha" de la Constitución que ha llevado a la anulación de la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N por parte del Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha defendido que "la sentencia del tribunal hay que acatarla, pero se equivoca cualquier gobernante que entienda que problema político se debe confrontar en los tribunales".

Según Sánchez, es un "error pensar que uno puede transformar la voluntad del pueblo catalán confrontando en los tribunales sobre una visión estrecha de la constitución".

A su juicio, la sentencia analiza desde la perspectiva más restrictiva el proceso de convocatoria y referéndum, y se ha mostrado convencida de que si hubiera voluntad política se encontrarían "márgenes en la Constitución y la ordenación jurídica con todas las garantías".

Tras decantarse por un modelo federal, ha opinado: "Desde Madrid no me gustaría que ninguno de los territorios que componen España abandonara un proyecto colectivo, pero creo que los proyectos colectivos hay que construirlos colectivamente y no se pueden imponer".

Ha defendido que "la ciudadanía tiene derecho a opinar y decidir su futuro", y sobre todo habiendo un modelo territorial que no satisface a las necesidades del conjunto de los territorios del Estado.

En su opinión, "toca reabrir diálogos y construir consensos desde la discrepancia", huyendo de la imposición de modelos que no satisfacen a las partes.