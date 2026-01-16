El TC desestima un recurso de Vox contra medidas del Gobierno para el transporte aéreo en crisis como la pandemia

Archivo - Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid (España). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado un recurso que presentó Vox contra varios artículos de un real decreto ley del Gobierno sobre medidas en el transporte aéreo en situaciones de emergencia internacional de salud pública como la pandemia.

Según ha anunciado este viernes la corte de garantías en una nota de prensa, el Pleno ha descartado en una sentencia que haya vicios de inconstitucionalidad en la impugnación realizada por Vox al Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Vox recurría la habilitación al Ministerio de Transportes para establecer, a través de una orden ministerial, el carácter obligatorio de directrices operativas previstas como recomendaciones para la gestión de pasajeros aéreos, personal de la aviación o para el uso de los aeropuertos en situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional.

El TC considera que el Gobierno aportó una "justificación explícita y razonada de la opción normativa adoptada" en cuanto a "la extraordinaria y urgente necesidad".

Y la ve "identificada en la necesidad de flexibilizar el régimen de las citadas directrices operativas, transformándolas en recomendaciones, atendiendo a la favorable evolución de la pandemia y a la necesidad de potenciar la reactivación económica en los sectores del transporte y turismo, sin excluir la posibilidad de restaurar a través de un mecanismo ágil, como el previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley, su obligatoriedad cuando así lo exigiere la evolución epidemiológica atendible", explica la nota.

Además, entiende que la medida implementada tiene "la necesaria relación de congruencia con la situación de urgencia definida por el Gobierno". "Tanto por la mejora de la situación sanitaria al tiempo de aprobarse el Real Decreto-ley cuestionado como por apreciarse que se pretende contar con un instrumento normativo que permita responder de manera rápida a una situación de emergencia de salud pública derivada de enfermedades que, como la Covid-19, son imprevisibles por su propia naturaleza", agrega.

El TC indica que la parte del texto legal recurrida por el partido político no supone una limitación o suspensión de derechos reconocidos en la Constitución.

La vicepresidenta del TC, Inmaculaba Montalbán, ha sido la ponente de la sentencia, contra la que han anunciado voto particular discrepante los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.