Tellado acusa al PSOE de excarcelar "bestias" como 'Txeroki' por el apoyo de Bildu y Bolaños le dice que "siembran odio"

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al PSOE de haber pactado excarcelaciones de etarras a "cambio del apoyo de Bildu" y de "comprar" estar en el Gobierno "a cambio de sacar de la cárcel a a "asesinos" de ETA como Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'; a lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha respondido acusándole de "sembrar el odio".

Durante la sesión de control del Pleno, Tellado ha aprovechado la pregunta formulada a los miembros del Ejecutivo de "que más tiene que pasar para esta legislatura dimitan y convoquen elecciones" para interesarse por si estaban satisfechos viendo "cómo por las calles del País Vasco se pasea en libertad un asesino sanguinario que acabó con la vida al menos de 20 personas", que saldrá para trabajar de lunes a viernes de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), donde cumple diversas condenas que sumaban 400 años por numerosos atentados.

El secretario general del PP ha recordado que la consejera socialista de Justicia del País Vasco tiene las competencias penitenciarias porque "se las transfirió" el Gobierno para cumplir con su pacto" con el líder de Bildu, Arnando Otegi", y ahora ha permitido que haya "etarras en la calle", a cambio de que Pedro Sánchez siga un tiempo más en Moncloa. "Ese es el resumen del pacto encapuchado", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha asegurado que "no son decisiones de jueces de seguimiento penitenciario, son decisiones políticas", y ha insistido en que 'Txeroki' es "una de las mayores bestias" de ETA con 20 asesinatos, 18 años por cada uno de ellos". "Ustedes están más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González. ¡Vaya vergüenza!", ha exclamado.

BOLAÑOS: "MÁS CERCA DE LA ULTRADERECHA MUNDIAL QUE DEL PSOE"

En su respuesta, Bolaños ha señalado que, aunque han pasado dos meses desde la última sesión de control, Tellado sigue "utilizando los mismos argumentos y las mismas preguntas". Así, ha afirmado que el PP siempre pide dimisiones" y convocatorias electorales cuando no gobierna. "Así entienden ustedes la democracia. Y les digo, señor Tellado, disimulen, disimulen. Que se creen que el poder es suyo", ha manifestado.

El ministro ha acusado también al PP de estar "más cerca de la ultraderecha mundial que del PSOE, que es un partido democrático y constitucional desde hace más de 50 años" y ha asegurado que utilizan "las técnicas de la ultraderecha en todo el mundo: la mentira, sembrar el odio, los bulos".

A continuación ha sido el turno de la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha preguntado al ministro cuál es "la prioridad de su gobierno" y le ha reprochado los "desastrosos efectos" de su proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que ha calificado de "ley de ineficiencia procesal" en la que, a su juicio, no ha escuchado a jueces, fiscales, abogados y funcionarios.

Bolaños ha defendido un proyecto "avalado y halagado públicamente por ministros del PP como Rafael Catalá", y ha afirmado que el propio Consejo General del Poder Judicial ha citado "una reducción de más del 30% los pleitos que se han iniciado en el orden jurisdiccional penal".

500 PLAZAS DE JUECES

Además, ha anunciado la mayor convocatoria de jueces "en la historia de la democracia", con 500 plazas que se cubrirán "por los métodos que establece la Ley Orgánica de 1985", tres cuartas partes por oposición y una cuarta por el cuarto turno.

En su turno de réplica, Gamarra ha acusado al ministro de tener como prioridades "la impunidad para el sanchismo" y "garantizar la continuidad de la coalición", y ha preguntado por el presupuesto y por la convocatoria de las nuevas plazas judiciales.

Bolaños ha respondido que durante el Gobierno del PP hubo convocatorias de jueces "de cero" al año y ha pedido a Gamarra que "respete a los jueces y magistrados de este país en su totalidad".