Tellado apoya a Ayuso y dice que defendió el plan de inmigración del PP con sus críticas a los "señoritos" de Vox

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano , y el secretario generald el PP, Miguel Tellado - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus críticas a los "señoritos" de Vox, y ha señalado que lo que defendió en la Asamblea de Madrid es el plan nacional de inmigración que ha presentado el PP.

Ante la pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, Ayuso reivindicó la llegada de una inmigración "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", espetó a la formación de Santiago Abascal.

Al ser preguntado si cree que estuvo afortunada la presidenta madrileña con esas declaraciones o le parece que tienen un toque clasista, Tellado ha indicado que Ayuso "lo que estaba haciendo es defender" el plan de nacional de inmigración que ha presentado Alberto Núñez Feijóo.

El secretario general del PP ha afirmado que España "necesita una inmigración regular, ordenada" y ha subrayado que el Partido Popular ha presentado un plan migratorio que les "separa radicalmente" tanto de las posturas de Vox como de las del PSOE

"Nosotros no defendemos la política de puertas abiertas, de barra libre a la inmigración ilegal que defiende el Partido Socialista, ni defendemos las posturas de Vox, que dice inmigrantes fuera", ha enfatizado.

En este sentido, Tellado ha asegurado que en España hay "un millón de puestos de trabajo que no se cubren y eso quiere decir que España necesita mano de obra". Y en nuestro plan lo que defendemos es que todos aquellos inmigrantes que quieran venir a España a desarrollar un proyecto de vida, a trabajar y a sumar a nuestra economía, tienen las puertas abiertas. Y creo que eso es lo que ha querido decir ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su intervención", ha enfatizado.

"NO ESTAMOS EN POSICIONES MAXIMALISTAS"

Tras asegurar que el PP "no está en posiciones maximalistas", Tellado ha reiterado que Ayuso "explicaba perfectamente lo que quería decir". Además, ha recordado que "una frase similar" empleó el ministro de Transportes, Óscar Puente, y no ha visto "ninguna polémica al respecto".

"A favor de la inmigración regular, todos los que quieran venir a España a trabajar, tienen las puertas abiertas. Somos un país de acogida, somos un país de emigrantes", ha manifestado, para recordar que él es de Galicia y que durante décadas los gallegos emigraron a otros países en busca de oportunidades.

Por eso, ha recalcado que el PP es "perfectamente receptivo" a una inmigración "legal, ordenada, regular" pero "los que quieran venir a delinquir, se tienen que ir de España". A su juicio, el Gobierno de España se tiene que encargar de que "los que incumplen la ley, estén fuera".

SERRANO: "ME SORPRENDE LA POLÉMICA"

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que Ayuso estuvo "super afortunada" con sus palabras y ha añadido que a él le "sorprende" esta "polémica" cuando ha dicho "prácticamente lo mismo" que el ministro Puente.

"Ante una noticia que tenía que ver con la posible deportación de inmigrantes, puso un tuit el señor Óscar Puente que dijo: 'incluidas las que limpian la casa o cuidan a sus padres, incluidos los que les recogen la cosecha'", ha señalado, para añadir que entonces no vio "a nadie de la izquierda rasgarse las vestiduras ni llamar xenófobo ni racista" al titular de Transportes.

Serrano ha coincidido con Tellado en que el PP defiende "un modelo y un proyecto de inmigración ordenada, en base a la ley" en la que, a su juicio, Madrid es "un ejemplo" de "cómo todos los acentos" caben en la región.

"Y frente a lo que es algunas políticas buenistas por parte de la izquierda y otras que son totalmente inhumanas por parte de las formaciones políticas, lo que defiende el Partido Popular y lo que defendemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una emigración controlada y responsable", ha zanjado.